बड़े शहर के नगर निगम से मिला कंपनी को काम, अब ₹34 वाले शेयर में होगी हलचल?

Mar 11, 2026 08:02 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड को अहमदाबाद नगर निगम से शहर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में लोटस पार्क के विकास के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ। बुधवार को वास्कॉन इंजीनियर्स की इस घोषणा से पहले कंपनी के शेयर 1.24% गिरकर ₹34.16 पर बंद हुए।

Vascon engineers share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां अपने कारोबार से जुड़ी हर बात स्टॉक एक्सचेंज का बताती हैं। इसी कड़ी में पेनी कैटेगरी के शेयर वाली कंपनी वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड ने भी एक बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल, कंपनी को अहमदाबाद नगर निगम से शहर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में लोटस पार्क के विकास के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ।

क्या कहा कंपनी ने?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जीएसटी को छोड़कर ₹115.9 करोड़ के इस ऑर्डर में अहमदाबाद नगर निगम की भवन परियोजना के तहत 54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लोटस पार्क का विकास शामिल है। कंपनी ने बताया कि यह परियोजना ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) आधार पर पूरी की जाएगी। वास्कॉन इंजीनियर्स के मुताबिक वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 24 महीनों के भीतर कार्य पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत नहीं आता है।

शेयर में गिरावट

सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड की इस घोषणा से पहले कंपनी के शेयर 1.24% गिरकर ₹34.16 पर बंद हुए। पिछले छह महीनों में शेयर में 38.7% की गिरावट आई है। 9 मार्च को शेयर 32.69 रुपये के निचले स्तर तक गया। वहीं, पिछले साल शेयर 74.61 रुपये पर था। यह दोनों भाव शेयर के 52 हफ्ते का लो और हाई है।

बिकवाली मोड में है बाजार

बुधवार को शेयर बाजार बिकवाली मोड में था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,342.27 अंक या 1.72 प्रतिशत टूटकर 76,863.71 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान, यह 1,446.72 अंक या 1.84 प्रतिशत के नुकसान के साथ 76,759.26 अंक पर आ गया था। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 5,14,063.2 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 4,41,90,196.39 करोड़ रुपये (4,810 अरब डॉलर) रह गया।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 31.11 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 68.89 फीसदी की है।

कैसे रहे दिसंबर तिमाही के नतीजे

बीते फरवरी महीने में वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में कुल आय ₹25,387 लाख दर्ज की, जिसमें मुख्य रूप से ₹24,940 लाख का ऑपरेशनल रेवेन्यू और ₹447 लाख अन्य इनकम शामिल है। कुल खर्च ₹24,363 लाख रहने से बिना टैक्स के प्रॉफिट ₹1,024 लाख रहा। टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट ₹942 लाख रहा, जो पिछले दो तिमाहियों (Q1+Q2) के संयुक्त नेट प्रॉफिट ₹3,440 लाख की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी सकारात्मक और कंपनी के निरंतर ऑपरेशंस से लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाता है।

