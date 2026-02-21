Hindustan Hindi News
दो हिस्सों में बंटने जा रहा है यह 38 साल पुरानी कंपनी का शेयर, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 5 साल में दिया 650% का रिटर्न

Feb 21, 2026 11:49 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Split: वारवी ग्लोबल लिमिटेड (Varvee Global Ltd) के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 02 हिस्सों में होगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया। जोकि मार्च के पहले हफ्ते में है।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट?

वारवी ग्लोबल लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। वारवी ग्लोबल लिमिटेड ने इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 2 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।

पिछले एक साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

वारवी ग्लोबल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 2.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 136.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में वारवी ग्लोबल के शेयरों का भाव 7.04 प्रतिशत नीचे लुढ़क गया था। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.35 प्रतिशत की तेजी आई है। वारवी ग्लोबल लिमिटेड का 52 वीक हाई 197 रुपये और 52 वीक लो लेवल 113.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 351 करोड़ रुपये का है।

5 साल में निवेशकों को कितना दिया रिटर्न?

दो साल में वारवी ग्लोबल लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 287 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 483 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 650 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 62 प्रतिशत की तेजी आई है।

इस कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2012 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 65.63 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 34.37 प्रतिशत हिस्सा दिसंबर 2025 की तिमाही के अंततक है।

1988 में हुई थी कंपनी की शुरुआत

यह एक टेक्सटाइल कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट में डेनिम फेब्रिक्स, नॉन डेनिम फेब्रिक्स आदि प्रोडक्ट्स बेचती है। इस कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
