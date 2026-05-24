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तपती गर्मी ने इस स्टॉक को बनाया रॉकेट, 2 महीने में 42% चढ़ा शेयर; आपका है दांव?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) के शेयरों में पिछले दो महीनों में 42% की शानदार तेजी देखने को मिली है। मजबूत Q1 रिजल्ट, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की बढ़ती मांग, साउथ अफ्रिका अधिग्रहण और पेप्सिको लाइसेंस एक्सटेंशन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्टॉक में आगे भी तेजी की संभावना है।

तपती गर्मी ने इस स्टॉक को बनाया रॉकेट, 2 महीने में 42% चढ़ा शेयर; आपका है दांव?

गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती मांग ने वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) के शेयरों में जबरदस्त तेजी ला दी है। पेप्सिको (PepsiCo) की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनियों में शामिल वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) का शेयर पिछले दो महीनों में करीब 42% तक उछल चुका है। मार्च 2026 में यह शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹381 तक फिसल गया था, लेकिन इसके बाद मजबूत तिमाही नतीजों, हीटवेव की उम्मीदों और कंपनी के बड़े विस्तार प्लान ने निवेशकों का भरोसा वापस लौटा दिया। अब यह शेयर ₹541 के 52-वीक हाई तक पहुंच चुका है, जिससे बाजार में चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है।

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वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) पेप्सी (Pepsi), माउंडेन डिव (Mountain Dew), स्टिंग (Sting), मिरिंडा (Mirinda) और स्लाइस (Slice) जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स की बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। गर्मियों में इन ड्रिंक्स की मांग तेजी से बढ़ती है और यही वजह है कि निवेशक इस कंपनी को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20.1% की सालाना बढ़त के साथ ₹878.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं, रेवेन्यू भी 18.1% बढ़कर ₹6,574 करोड़ पहुंच गया। मजबूत नतीजों ने बाजार को संकेत दिया कि कंपनी का बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है।

इसके अलावा कंपनी ने साउथ अफ्रिका (South Africa) की द बेवरेज कंपनी (The Beverage Company) को खरीदने का ऐलान किया है, जिससे उसका ग्लोबल बिजनेस और मजबूत होगा। दूसरी बड़ी खबर यह रही कि पेप्सिको (PepsiCo) ने भारत में वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) की एक्सक्लूसिव बॉटलिंग और ट्रेडमार्क लाइसेंस को 2039 से बढ़ाकर 2049 तक कर दिया है। इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ, क्योंकि लंबी अवधि के लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल सुरक्षित नजर आने लगा है।

शेयर बाजार में इस समय वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) का ट्रेंड बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है। तकनीकी चार्ट्स के अनुसार शेयर अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत तेजी का संकेत है। हालांकि, RSI 72 के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शेयर फिलहाल ओवरबॉट जोन में है, यानी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शेयर ₹550-560 के ऊपर टिकता है, तो इसमें ₹585-600 तक की नई तेजी आ सकती है। वहीं, नीचे की तरफ ₹510 और ₹485 मजबूत सपोर्ट माने जा रहे हैं।

YES सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर BUY रेटिंग देते हुए ₹615 का टारगेट दिया है, जबकि Emkay Global ने ₹620 का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता, नए आउटलेट्स जोड़ने की योजना और नए प्रोडक्ट लॉन्च इसे आने वाले सालों में और मजबूत बना सकते हैं।

कंपनी इस साल 5 लाख नए आउटलेट जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। साथ ही A-Rush और स्टिंग क्लासिक (Sting Classic) जैसे नए प्रोडक्ट्स को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, एल्युमिनियम कैन की कमी और बढ़ती ट्रांसपोर्ट लागत जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं, लेकिन कंपनी लागत नियंत्रण और ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस कर रही है।

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पिछले पांच सालों में वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) का शेयर करीब 512% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। यही वजह है कि निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि क्या कंपनी आगे भी इसी तरह की ग्रोथ बनाए रख पाएगी। फिलहाल, मजबूत डिमांड, गर्मी का सीजन और कंपनी की आक्रामक विस्तार रणनीति शेयर के लिए बड़े पॉजिटिव फैक्टर बने हुए हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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