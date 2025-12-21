पेप्सी की सहयोगी अफ्रीका में खरीद रही ₹1118.70 करोड़ में बेवरेजेज कंपनी, कल फोकस में रहेंगे शेयर

Hindustan Hindi News
Varun Beverages Ltd board approved acquisition of Twizza Proprietary Limited
पेप्सिको की बॉटलिंग कंपनी वरूण बेवेरेजेज लिमिटेड (Varun Beverages Ltd) ने एक बड़ा दांव खेला है। रविवार 21 दिसंबर को कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड ने साउथ अफ्रीका की कंपनी Twizza Proprietary Limited के 100 प्रतिशत अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है।

Dec 21, 2025 03:04 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
पेप्सिको की बॉटलिंग कंपनी वरूण बेवेरेजेज लिमिटेड (Varun Beverages Ltd) ने एक बड़ा दांव खेला है। रविवार 21 दिसंबर को कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड ने साउथ अफ्रीका की कंपनी Twizza Proprietary Limited के 100 प्रतिशत अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इस पूरी डील की कीमत 1118.70 करोड़ रुपये है। पेप्सिको की सहयोगी कंपनी की लम्बे समय से अफ्रीका के बाजार पर नजर टिकी हुई है। बता दें, Twizza Proprietary Limited एक बेवरेजेज कंपनी है। जिसका अफ्रीका के मार्केट पर अच्छी पकड़ है। इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे।

जून 2026 तक पूरा हो सकता है अधिग्रहण

वरूण बेवरेजेज ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि इस कंपनी के पास अफ्रीका में तीन उत्पादन सेंटर हैं। जून 2025 में कंपनी की कुल बिक्री 901.90 करोड़ रुपये की थी। यह अधिग्रहण 30 जून 2026 में पूरा हो सकता है। इसके पूरा होने के बाद वरुण बेवरेजेज के पोर्टफोलियो में इजाफा होगा। बता दें, Twizza Proprietary Limited की स्थापना 2003 में हुई थी। यह कंपनी नॉन-एल्कोहॉलिक बेवरेजेज कंपनी है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को स्टॉक मार्केट के बंद होने के समय पर एनएसई में 0.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 469.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इस दौरान निफ्टी नेक्सट 50 में महज 3.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में वरूण बेवेरेजेज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 445 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

पिछले साल कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। जिसके बाद वरूण बेवरेजेज के शेयरों की फेस वैल्यू 5 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

