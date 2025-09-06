Valiant Communications Ltd doubled investors money in just 6 months dividend announced 6 महीने में किया पैसा डबल, अब कंपनी दे रही है 2 पर 1 शेयर फ्री, डिविडेंड का भी ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Valiant Communications Ltd doubled investors money in just 6 months dividend announced

6 महीने में किया पैसा डबल, अब कंपनी दे रही है 2 पर 1 शेयर फ्री, डिविडेंड का भी ऐलान

Bonus Stock: महज 6 महीने में निवेशकों के पैसों को दोगुना करने वाले कंपनी Valiant Communications Ltd ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी पहली बार अपने निवेशकों के बीच बोनस शेयर बांटने जा रही है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:27 AM
Bonus Stock: महज 6 महीने में निवेशकों के पैसों को दोगुना करने वाले कंपनी Valiant Communications Ltd ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी पहली बार अपने निवेशकों के बीच बोनस शेयर बांटने जा रही है। एक्सचेंज को बोनस शेयर के विषय में कंपनी ने अवगत कर दिया है।

मिलेंगे 2 पर एक शेयर फ्री

शेयर बाजारों को दी जानकारी में Valiant Communications Ltd ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं किया है। बता दें, कंपनी की एजीएम 30 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इसी दिन बोनस शेयर का फैसला हो सकता है।

शेयर बाजार में गदर काट रहा है स्टॉक

शुक्रवार को Valiant Communications Ltd के शेयरों का भाव प्रतिशत की तेजी के बाद बीएसई में 918.60 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 165 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1021.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 322.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 700.71 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Valiant Communications Ltd के शेयरों का भाव 219 प्रतिशत और 5 साल में 2264 प्रतिशत बढ़ा है।

अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी

यह मल्टीबैगर स्टॉक अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों के बीच 2011 में डिविडेंड बांटा था। यानी 14 साल के अंतराल के बाद अब कंपनी फिर से डिविडेंड दे रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

