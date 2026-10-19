आज इन 3 शेयरों में बन सकता है कमाई का मौका? एक्सपर्ट ने बताया टारगेट और स्टॉप-लॉस

मुख्य बातें

भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी देखने को मिली है। IT शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार के प्रमुख इंडेक्स Sensex और Nifty को सहारा मिला। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि क्या यह तेजी आने वाले कारोबारी सत्रों में भी जारी रहेगी। इस बीच प्रभुदास लीलाधर की वाइस प्रेसिडेंट और टेक्निकल रिसर्च वैशाली पारिख ने आज के कारोबार के लिए 3 शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। इनमें Coforge, Lalithaa Jewellery Mart और Titan शामिल हैं। पारिख ने इन शेयरों के लिए खरीदारी का स्तर, संभावित टारगेट और Stop-Loss भी बताए हैं। हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों के लिए इन स्तरों को समझना और जोखिम का ध्यान रखना जरूरी है।

शेयर बाजार में तेजी की क्या है वजह?

बीते सप्ताह Nifty 50 और Sensex में क्रमशः करीब 2.78% और 3.11% की बढ़त दर्ज की गई। सप्ताह के अंत में Nifty 23,146 और Sensex 74,729 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में इस तेजी के पीछे IT सेक्टर की अहम भूमिका रही, जहां प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।

लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक बाजार में AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी है। साथ ही, इन कंपनियों के कारोबार में AI से होने वाली कमाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके चलते कुछ वैश्विक निवेशकों ने चिप और AI हार्डवेयर से जुड़ी कंपनियों से पैसा निकालकर भारतीय IT सर्विस कंपनियों की ओर रुख किया। अपेक्षाकृत आकर्षक वैल्यूएशन और स्थिर कारोबारी मॉडल के कारण भारतीय IT कंपनियों को इसका फायदा मिला।

Nifty 50 पर वैशाली पारिख की क्या है राय?

वैशाली पारिख (Vaishali Parekh) के मुताबिक, बाजार का रुख पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। Nifty 50 ने शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद तेजी पकड़ी और 23,100 के स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाबी हासिल की। इससे बाजार की धारणा में सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि, उन्होंने 23,300 के स्तर को अहम बताया है। यह Nifty के लिए 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (50-EMA) का महत्वपूर्ण स्तर है। उनके मुताबिक, इस स्तर के ऊपर मजबूती से निकलने पर ही तेजी को लेकर ज्यादा भरोसा बनेगा। इसके बाद बाजार में आगे की बढ़त की संभावना बन सकती है। वहीं, गिरावट की स्थिति में 22,200 का स्तर अहम सपोर्ट माना गया है। निवेशकों को बाजार की दिशा तय करने के लिए इन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।

Bank Nifty के लिए 56,900 का स्तर अहम

Bank Nifty में पिछले कारोबारी सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार हुआ। इंडेक्स को 55,900 के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अब बाजार की नजर HDFC Bank, ICICI Bank और Axis Bank जैसी बड़ी बैंकों के नतीजों पर है, जिनका असर बैंकिंग शेयरों और इंडेक्स की अगली चाल पर पड़ सकता है।

पारिख के अनुसार, Bank Nifty में आगे की तेजी के लिए 56,900 के स्तर को मजबूती से पार करना जरूरी है। यह इसका महत्वपूर्ण 200-period Moving Average स्तर है। नीचे की ओर 54,000 का स्तर अहम सपोर्ट है। इस स्तर के ऊपर बने रहने से बाजार का मौजूदा रुख बरकरार रह सकता है।

आज किन 3 शेयरों में खरीदारी की सलाह?

वैशाली पारिख (Vaishali Parekh) ने आज के कारोबार के लिए तीन शेयरों पर नजर रखने की सलाह दी है। इन शेयरों के बताए गए खरीदारी स्तर, टारगेट और स्टॉप लॉस इस प्रकार हैं।

1-Coforge खरीदारी का स्तर: 1,950

टारगेट प्राइस: 2,030

Stop-Loss: 1,900

2- Lalithaa Jewellery Mart खरीदारी का स्तर: 371

टारगेट प्राइस: 385

Stop-Loss: 360

3- Titan

खरीदारी का स्तर: 4,480

टारगेट प्राइस: 4,650

Stop-Loss: 4,400

इन स्तरों के आधार पर निवेशक अपनी रणनीति बना सकते हैं। हालांकि, शेयरों की कीमतें तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए खरीदारी से पहले मौजूदा बाजार भाव और अपने जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।

निवेशक किन बातों का रखें ध्यान?

बाजार में सुधार के बावजूद Nifty के लिए 23,300 का स्तर पार करना अहम रहेगा। वहीं, Bank Nifty में 56,900 का स्तर अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, बड़ी बैंकिंग कंपनियों के नतीजों और वैश्विक IT व AI शेयरों में होने वाले बदलावों का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। (क्रेडिट-लाइव मिंट)