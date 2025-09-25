1 लाख रुपये के बना दिए 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा, आइसक्रीम कंपनी ने किया मालामाल

आइसक्रीम कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 20 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को 15000% से अधिक का रिटर्न दिया है।

आइसक्रीम और फ्रोजन फूड प्रॉडक्ट्स बिजनेस से जुड़ी कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 20 साल पहले 1 लाख रुपये लगाकर अपने निवेश को बनाए रखने वाले लोग अब करोड़पति हो गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले बीस साल में शेयरधारकों को 15000 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

1 लाख रुपये को ऐसे बना दिया 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा

वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयर 23 सितंबर 2005 को 34.85 रुपये पर थे। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2025 को 5589.80 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को 15900 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 23 सितंबर 2005 को वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को अब तक बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.6 करोड़ रुपये होती।