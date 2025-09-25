Vadilal Industries Share delivered 15000 Percent return turned 1 lakh rupee into more than 1 crore rupee 1 लाख रुपये के बना दिए 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा, आइसक्रीम कंपनी ने किया मालामाल, Business Hindi News - Hindustan
1 लाख रुपये के बना दिए 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा, आइसक्रीम कंपनी ने किया मालामाल

आइसक्रीम कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 20 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को 15000% से अधिक का रिटर्न दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:05 PM
आइसक्रीम और फ्रोजन फूड प्रॉडक्ट्स बिजनेस से जुड़ी कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 20 साल पहले 1 लाख रुपये लगाकर अपने निवेश को बनाए रखने वाले लोग अब करोड़पति हो गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले बीस साल में शेयरधारकों को 15000 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

1 लाख रुपये को ऐसे बना दिया 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा
वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयर 23 सितंबर 2005 को 34.85 रुपये पर थे। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2025 को 5589.80 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले 20 साल में शेयरधारकों को 15900 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 23 सितंबर 2005 को वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को अब तक बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.6 करोड़ रुपये होती।

5 साल में 600% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
वाडीलाल इंडस्ट्रीज (Vadilal Industries) के शेयर पिछले पांच साल में 600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2020 को 779.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2025 को 5589.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में करीब 425 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयर 122 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 7398.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3411.25 रुपये है। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 950 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.73 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 35.27 पर्सेंट है।

