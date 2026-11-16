सऊदी अरब से आई बुरी खबर! ₹2,332 करोड़ का प्रोजेक्ट रद्द…11% टूट गए कंपनी के शेयर

मुख्य बातें

शेयर बाजार में सोमवार को वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की कंपनी VA टेक Wabag के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के दौरान स्टॉक करीब 11% तक टूटकर NSE पर ₹1,825 के निचले स्तर पर पहुंच गया। शेयरों में इस गिरावट की बड़ी वजह सऊदी अरब से आई एक खबर है। दरअसल, सऊदी वाटर अथॉरिटी ने कंपनी के ₹2,332 करोड़ के बड़े डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को जुलाई 2025 में LoA (Letter of Award) मिला था। इस खबर ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, कंपनी के हालिया तिमाही नतीजे मजबूत रहे हैं और उसके पास बड़े ऑर्डर की मौजूदगी भी है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस रद्द हुए प्रोजेक्ट को लेकर आगे क्या कदम उठाती है।

क्यों गिर गए VA Tech Wabag के शेयर?

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, VA Tech Wabag ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसे सऊदी अरब की सऊदी वाटर अथॉर्टी की ओर से यानबू में 300 MLD क्षमता वाले बड़े समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के प्लांट के लिए ऑर्डर मिला था।

इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू करीब ₹2,332 करोड़ थी। कंपनी को जुलाई 2025 में इसका लेटर ऑफ अवार्ड मिला था। इसके बाद कंपनी ने जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए 23 जुलाई 2025 को कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर ग्राहक के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया था। हालांकि, अब सऊदी वाटर अथॉरिटी ने Etimad पोर्टल के जरिए सभी टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को जानकारी दी है कि इस प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द कर दिया गया है।

कंपनी के मुताबिक, टेंडर रद्द करने के पीछे ग्राहक यानी अथॉरिटी के आंतरिक कारण बताए गए हैं। फिलहाल, कंपनी इस फैसले की विस्तृत वजह जानने और आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए सऊदी वाटर अथॉरिटी से संपर्क कर रही है।

क्या था ₹2,332 करोड़ का यह प्रोजेक्ट?

यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब के यानबू में 300 MLD क्षमता वाला मेगा समुद्री जल शोधन प्लांट तैयार करने से जुड़ा था। इसमें कई अहम काम शामिल थे।

प्लांट की डिजाइन और इंजीनियरिंग।

जरूरी मशीनरी और उपकरणों की सप्लाई।

प्लांट का निर्माण।

प्लांट की टेस्टिंग और कमीशनिंग।

इस प्रोजेक्ट के रद्द होने से कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी संभावनाओं पर फिलहाल असर पड़ सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।

सऊदी अरब में कंपनी का एक और बड़ा प्रोजेक्ट

आपको बता दें कि VA Tech Wabag को सऊदी अरब में इससे पहले भी एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। फरवरी 2025 में कंपनी ने एक कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में करीब ₹3,251 करोड़ (317 मिलियन डॉलर) का ऑर्डर हासिल किया था। यह ऑर्डर रियाद में ISTP (Al Haer Independent Sewage Treatment Plant) के निर्माण से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 200 MLD क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाना है। इसमें आउटफॉल डिलीवरी सुविधाओं से कनेक्शन का काम भी शामिल है।

VA Tech Wabag के Q2 नतीजे कैसे रहे?

प्रोजेक्ट रद्द होने की खबर ऐसे समय आई है, जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया था। 5 नवंबर 2026 को घोषित नतीजों के मुताबिक, कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर ₹104.6 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹84.8 करोड़ था। वहीं, कंपनी की कमाई (Revenue) भी बढ़ी है।

वित्तीय प्रदर्शन Q2 FY27 Q2 FY26 मुनाफा (PAT) ₹104.6 करोड़ ₹84.8 करोड़ रेवेन्यू ₹1,000.2 करोड़ ₹834.5 करोड़

₹20,200 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक

कंपनी ने बताया कि उसके पास करीब ₹20,200 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में उसे ₹5,200 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इससे आने वाली तिमाहियों में कारोबार के लिए अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी बनी हुई है।

VA Tech Wabag ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) से भी कई ऑर्डर हासिल किए हैं। इनमें डिसैलिनेशन और री-मिनरलाइजेशन प्लांट से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर शामिल है। इसके अलावा कंपनी को जामनगर स्थित DAGEGC में ETP (Effluent Treatment Plant) के लिए दोबारा एक मीडियम कैटेगरी का ऑर्डर भी मिला है। इससे साफ है कि सऊदी अरब के प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने के बावजूद कंपनी के पास दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं।

5 साल में 435% चढ़ चुका शेयर

VA Tech Wabag के शेयरों में सोमवार की गिरावट के बावजूद लंबी अवधि का रिटर्न अब तक मजबूत रहा है।

कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है:

अवधि शेयर का रिटर्न पिछले 1 महीने में +0.97% साल 2026 में अब तक +44.70% पिछले 1 साल में +35.02% पिछले 3 साल में +234.32% पिछले 5 साल में +435.03%

आज का शेयर परफॉर्मेंस

16 नवंबर को खबर लिखे जाने (03:15pm) तक कंपनी (VA Tech Wabag Ltd) के शेयर 7.04% गिरकर 1,896.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

निवेशकों की नजर अब किन बातों पर रहेगी?

VA Tech Wabag के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल सऊदी अरब के ₹2,332 करोड़ के प्रोजेक्ट का रद्द होना है। कंपनी अब अथॉरिटी से इस फैसले की वजह और आगे की प्रक्रिया समझने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर मजबूत तिमाही नतीजे, ₹20,200 करोड़ का ऑर्डर बुक और रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) जैसे बड़े ग्राहकों से मिले ऑर्डर कंपनी के कारोबार को सहारा देते हैं। आने वाले दिनों में निवेशक मुख्य रूप से इस बात पर नजर रखेंगे कि रद्द हुए प्रोजेक्ट का कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य की कमाई पर कितना असर पड़ता है।