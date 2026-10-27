रिलायंस से मिला कंपनी को ₹1000 करोड़ का ऑर्डर, रेखा झुनझुनवाला के पास हैं 50 लाख शेयर

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VA Tech Wabag Shares: शेयर बाजार में मंगलवार, 27 अक्टूबर को वीए टेक वाबाग लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 8% से ज्यादा उछल गया और पिछले 8 कारोबारी सेशंस से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। इस तेजी के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मिला 1,000 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर अहम वजह माना जा रहा है। खास बात यह है कि दिग्गज निवेशक रहे राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की भी इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है। उनके पास कंपनी के 50 लाख शेयर हैं, जो कुल इक्विटी का करीब 8% है।

रिलायंस से मिला 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑर्डर वीए टेक वाबाग लिमिटेड ने बताया कि उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से गुजरात के जामनगर में एक बड़ा प्लांट बनाने का ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी समुद्र के खारे पानी को साफ करने और पानी में जरूरी मिनरल्स मिलाने वाला प्लांट तैयार करेगी। कंपनी के मुताबिक, इस ऑर्डर को अलग-अलग चरणों में अगले 25 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सेल्स एवं मार्केटिंग प्रमुख एस. नटराजन ने कहा कि यह बड़ा ऑर्डर कंपनी की तकनीक और काम पूरा करने की क्षमता पर रिलायंस के भरोसे को दिखाता है।

क्या काम करेगी कंपनी? इस प्रोजेक्ट में वीए टेक वाबाग प्लांट की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मशीनों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम करेगी। इसके साथ ही प्लांट की क्षमता और कामकाज तय मानकों के मुताबिक है या नहीं, इसकी जांच भी करेगी। समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल लायक बनाने के लिए आधुनिक फिल्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, दूसरे प्लांट में पानी में जरूरी मिनरल्स मिलाए जाएंगे, ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो सके।

दो महीने में रिलायंस से मिला दूसरा ऑर्डर वीए टेक वाबाग को रिलायंस से हाल के महीनों में यह दूसरा बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे पहले 7 सितंबर को कंपनी को जामनगर में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी इंडस्ट्रियल गंदे पानी को साफ करने वाले प्लांट के लिए भी ऑर्डर मिला था। वह प्रोजेक्ट रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में लगाया जाना है। कंपनी के मुताबिक, 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक के घरेलू ऑर्डर को मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है।

शेयर का क्या रहा हाल? मंगलवार को इंट्रा डे में कंपनी का शेयर करीब 8.4% की तेजी के साथ 1,851.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था। शेयर ने इस साल अब तक करीब 39.98% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 12 महीनों में इसमें 31.35% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, शेयर अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई 2,319 रुपये से करीब 25.9% नीचे कारोबार कर रहा है। इस लेवल को शेयर ने 11 सितंबर को छुआ था।