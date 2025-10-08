Utkarsh small finance bank 950 crore rs rights issue share gain but price below 25 rs ₹950 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी, इस शेयर पर टूटे निवेशक, भाव ₹25 से कम, Business Hindi News - Hindustan
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयर की कीमत 25 रुपये से भी कम है और इसमें करीब 4 पर्सेंट उछाल आया। यह तेजी ऐसे समय में आई जब इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी बोर्ड बैठक में ₹950 करोड़ के राइट्स इश्यू की शर्तों को मंजूरी दे दी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 03:50 PM
Utkarsh small finance share price: शेयर बाजार में कई ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड हैं। इनमें से एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड भी है। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर की कीमत 25 रुपये से भी कम है और इसमें बुधवार, 8 अक्टूबर को करीब 4 पर्सेंट उछाल आया। सप्ताह के तीसरे दिन शेयर ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर 22.87 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 2.94% बढ़कर 22.42 रुपये थी। यह तेजी ऐसे समय में आई जब इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी बोर्ड बैठक में ₹950 करोड़ के राइट्स इश्यू की शर्तों को मंजूरी दे दी।

राइट्स इश्यू के बारे में

राइट्स इश्यू के तहत कंपनी ₹10 अंकित मूल्य वाले पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जारी करेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने इस ₹950 करोड़ के राइट्स इश्यू के तहत पात्र निवेशकों को 67.79 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। राइट्स इश्यू की कीमत ₹14 प्रति शेयर तय की गई है, जो शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में 33% कम है।

कब है रिकॉर्ड तिथि

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के मौजूदा शेयरधारक रिकॉर्ड तिथि पर अपने प्रत्येक 13 शेयरों के बदले आठ पूर्ण चुकता राइट्स इक्विटी शेयर प्राप्त करने के पात्र होंगे। बोर्ड ने राइट्स इश्यू के लिए मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि सोमवार को कारोबार खत्म होने तक जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे इस राइट्स इश्यू को मंजूरी देने के पात्र होंगे। यह राइट्स इश्यू शुक्रवार, 24 अक्टूबर, 2025 को खुलेगा और सोमवार, 3 नवंबर को बंद होगा। डीएएम कैपिटल इस राइट्स इश्यू के लिए सलाहकार और सीएमएस इंडसलॉ कानूनी सलाहकार होगा।

कब आया था आईपीओ?

आपको बता दें कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ साल 2023 में आया था। शेयर अपने आईपीओ इश्यू प्राइस ₹25 से नीचे बना हुआ है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 45.88 रुपये तो 52 हफ्ते का लो 19.35 रुपये है। इस आईपीओ का कुल इश्यू साइज ₹500 करोड़ था। यह IPO BSE और NSE पर ₹40 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ था, जिससे निवेशकों को 60% का लिस्टिंग लाभ हुआ।

