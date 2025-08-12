ट्रंप के टैरिफ का भारत के इन सेक्टर पर पड़ेगा बुरा असर… रेटिंग एजेंसी की चेतावनी

क्रिसिल ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि 01 अगस्त से 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क के बाद 27 अगस्त से दंड स्वरूप लगने वाले आयात शुल्क के कारण अमेरिका को भारत से निर्यात काफी महंगा हो जायेगा।

Trump Tariffs: अमेरिका द्वारा हाल ही में टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत के हीरा पॉलिशिंग, झींगा, घरेलू कपड़ा और कालीन उद्योगों के रेवेन्यू पर भारी असर पड़ सकता है। इससे कई भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका को निर्यात करना अव्यावहारिक हो जाएगा। यह चिंता क्रिसिल रेटिंग्स ने जाहिर की है। बता दें कि अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल आयात करने पर भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। यह टैरिफ मौजूदा 25% पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त है।

क्या है चेतावनी क्रिसिल ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि 01 अगस्त से 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क के बाद 27 अगस्त से दंड स्वरूप लगने वाले आयात शुल्क के कारण अमेरिका को भारत से निर्यात काफी महंगा हो जायेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टरों में हीरे की तराशी का काम करने वाला उद्योग, झींगा, चादर-पर्दे, कालीन आदि के निर्यातक शामिल हैं। इनके अलावा सिले-सिलाये वस्त्र, रसायन, कृषि-रसायन, पूंजीगत वस्तुओं और सौर पैनल का विनिर्माण भी काफी प्रभावित होगा।

क्या है डिटेल रिपोर्ट में कहा गया है कि किस सेक्टर पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अमेरिका में निर्यात कितना है और वह बढ़े आयात शुल्क में से कितना बोझ ग्राहकों पर डाल सकता है। उसने कहा है कि विभिन्न देशों में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाये गये आयात शुल्क से वैश्विक व्यापार का तानाबाना पूरी तरह बदल जायेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत के माल निर्यात का करीब 20 प्रतिशत अमेरिका को किया गया था। हीरा तराशने वाले उद्योग के राजस्व का 25 प्रतिशत अमेरिका को किये गये निर्यात से प्राप्त हुआ। झींगा निर्यातकों के राजस्व का 48 प्रतिशत अमेरिका से आया। इसी प्रकार चादर-पर्दे आदि का 60 प्रतिशत और कालीन का 50 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को किया जाता है।