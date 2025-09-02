US Treasury Secy two great countries will get it solved remark these indian stock skyrockets ट्रंप टैरिफ पर बड़ी राहत के संकेत, इन भारतीय कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट, Business Hindi News - Hindustan
ट्रंप टैरिफ पर बड़ी राहत के संकेत, इन भारतीय कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भारत-अमेरिका व्यापार विवाद पर कहा कि यह 'दो महान देश हैं और वे इसे सुलझा लेंगे।' इस पॉजिटिव बयान से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और खासकर एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:23 PM
Trump Tariffs: अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के एक बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में टेक्सटाइल और सीफूड कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। गोकलदास एक्सपोर्ट्स और अवंती फीड्स के शेयरों में आज मंगलवार को 8% तक की बढ़त दर्ज की गई। दरअसल, शेयरों में तेजी के पीछे अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की पॉजिटिव टिप्पणी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भारत-अमेरिका व्यापार विवाद पर कहा कि यह 'दो महान देश हैं और वे इसे सुलझा लेंगे।' इस पॉजिटिव बयान से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और खासकर एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।

क्या है डिटेल

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका आपसी व्यापार से जुड़े तनाव को जल्द ही सुलझा लेंगे। यह बयान ठीक उस समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में शामिल होकर लौटे। बेसेंट ने Fox News से बातचीत में कहा, “आखिरकार दो महान देश इसे सुलझा लेंगे।” उन्होंने माना कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में धीमी प्रगति भी उन कारणों में से एक है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं।

हालांकि, बेसेंट ने भारत की रूसी तेल आयात नीति की आलोचना भी की। उनका कहना था कि भारत रूसी तेल खरीदकर और फिर उसे बेचकर रूस-यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की SCO शिखर सम्मेलन यात्रा पर उन्होंने कहा कि यह ज्यादा प्रतीकात्मक है। इसके बावजूद उन्होंने माना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके मूल्य अमेरिका के अधिक करीब हैं।

इन शेयरों में तेजी

गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर में करीब 7% तक उछाल आया। इसके अलावा अन्य टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स (जैसे Raymond, Arvind) में भी तेजी देखी गई। इसके अलावा अवंती फीड्स के शेयर लगभग 5-6% चढ़ा। एपेक्स फ्रोजन फूड्सऔर वॉटरबेस लिमिटेड जैसे अन्य श्रिम्प एक्सपोर्टर स्टॉक्स में भी बढ़त देखी गई।

