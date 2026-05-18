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गौतम अडानी को US से राहत या झटका? 275 मिलियन डॉलर सेटलमेंट ने मचाई हलचल…वजह चौंका देगी

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अडानी एंटरप्राइजेज ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन मामले में 275 मिलियन डॉलर के सेटलमेंट पर सहमति जताई है। आरोप है कि कंपनी ने दुबई स्थित एक ट्रेडर से LPG शिपमेंट खरीदे थे, जिन्हें ओमान और इराक का बताया गया, लेकिन वे वास्तव में ईरान से आए थे। 

गौतम अडानी को US से राहत या झटका? 275 मिलियन डॉलर सेटलमेंट ने मचाई हलचल…वजह चौंका देगी

भारत के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल अडानी इंटरप्राइज़ेज एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। इस बार मामला अमेरिका के प्रतिबंधों से जुड़ा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अडानी एंटरप्राइजेज के साथ 27.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,300 करोड़ रुपये के समझौते (Settlement) पर सहमति बनाई है। यह मामला ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक, कंपनी पर 32 बार अमेरिकी प्रतिबंध नियमों के संभावित उल्लंघन का आरोप था। आरोप है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने दुबई स्थित एक ट्रेडर से एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) की खेप खरीदी थी। कागजों में इस गैस को ओमान और इराक से आया बताया गया, लेकिन जांच में दावा किया गया कि उसका असली स्रोत ईरान था। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए है और अमेरिकी नियमों के तहत ईरानी तेल या गैस से जुड़े व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

इस मामले में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की संस्था OFAC यानी Office of Foreign Assets Control ने जांच की थी। OFAC का कहना है कि इन सौदों के जरिए अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन हुआ हो सकता है। हालांकि, यह एक सिविल सेटलमेंट है, यानी कंपनी ने लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए समझौता किया है।

इसी बीच गौतम अडानी (Gautam Adani) से जुड़ा एक और मामला भी चर्चा में है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने कथित रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे सिविल मुकदमे को सुलझाने की दिशा में समझौता किया था। आरोप था कि भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, इस समझौते को अदालत की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी न्याय विभाग भी अडानी समूह से जुड़े आपराधिक धोखाधड़ी (Criminal Fraud) के आरोपों को वापस लेने के करीब पहुंच गया है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका में अडानी समूह के बड़े निवेश वादों को भी इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब 10 अरब डॉलर निवेश करने का आश्वासन दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम का असर निवेशकों और वैश्विक बाजार पर भी नजर आ सकता है। पिछले कुछ सालों में अडानी समूह कई अंतरराष्ट्रीय जांचों और आरोपों का सामना कर चुका है, लेकिन समूह लगातार अपने कारोबार का विस्तार भी कर रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिकी एजेंसियों के साथ हुए ये समझौते अडानी समूह की वैश्विक छवि और निवेश योजनाओं पर कितना असर डालते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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