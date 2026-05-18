गौतम अडानी को US से राहत या झटका? 275 मिलियन डॉलर सेटलमेंट ने मचाई हलचल…वजह चौंका देगी
अडानी एंटरप्राइजेज ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन मामले में 275 मिलियन डॉलर के सेटलमेंट पर सहमति जताई है। आरोप है कि कंपनी ने दुबई स्थित एक ट्रेडर से LPG शिपमेंट खरीदे थे, जिन्हें ओमान और इराक का बताया गया, लेकिन वे वास्तव में ईरान से आए थे।
भारत के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल अडानी इंटरप्राइज़ेज एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। इस बार मामला अमेरिका के प्रतिबंधों से जुड़ा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अडानी एंटरप्राइजेज के साथ 27.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,300 करोड़ रुपये के समझौते (Settlement) पर सहमति बनाई है। यह मामला ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।
अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक, कंपनी पर 32 बार अमेरिकी प्रतिबंध नियमों के संभावित उल्लंघन का आरोप था। आरोप है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने दुबई स्थित एक ट्रेडर से एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) की खेप खरीदी थी। कागजों में इस गैस को ओमान और इराक से आया बताया गया, लेकिन जांच में दावा किया गया कि उसका असली स्रोत ईरान था। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए है और अमेरिकी नियमों के तहत ईरानी तेल या गैस से जुड़े व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।
इस मामले में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की संस्था OFAC यानी Office of Foreign Assets Control ने जांच की थी। OFAC का कहना है कि इन सौदों के जरिए अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन हुआ हो सकता है। हालांकि, यह एक सिविल सेटलमेंट है, यानी कंपनी ने लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए समझौता किया है।
इसी बीच गौतम अडानी (Gautam Adani) से जुड़ा एक और मामला भी चर्चा में है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने कथित रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे सिविल मुकदमे को सुलझाने की दिशा में समझौता किया था। आरोप था कि भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, इस समझौते को अदालत की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी न्याय विभाग भी अडानी समूह से जुड़े आपराधिक धोखाधड़ी (Criminal Fraud) के आरोपों को वापस लेने के करीब पहुंच गया है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका में अडानी समूह के बड़े निवेश वादों को भी इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब 10 अरब डॉलर निवेश करने का आश्वासन दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम का असर निवेशकों और वैश्विक बाजार पर भी नजर आ सकता है। पिछले कुछ सालों में अडानी समूह कई अंतरराष्ट्रीय जांचों और आरोपों का सामना कर चुका है, लेकिन समूह लगातार अपने कारोबार का विस्तार भी कर रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिकी एजेंसियों के साथ हुए ये समझौते अडानी समूह की वैश्विक छवि और निवेश योजनाओं पर कितना असर डालते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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