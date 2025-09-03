अमेरिका के ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट का पलटवार, सेबी पर ही दर्ज कराया मुकदमा

जेन स्ट्रीट ने बुधवार को भारत के बाजार नियामक सेबी के खिलाफ एक मामला दायर किया है। यह मामला प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सैट में दायर किया गया है। बता दें कि जुलाई में सेबी ने कुछ दिनों के लिए कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था।

अमेरिका के ट्रेडिंग फर्म- जेन स्ट्रीट ने बुधवार को भारत के बाजार नियामक सेबी के खिलाफ एक मामला दायर किया है। यह मामला प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सैट में दायर किया गया है। बता दें कि जुलाई में सेबी ने कुछ दिनों के लिए कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था।

क्या कहा जेन स्ट्रीट ने अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि सेबी ऐसे दस्तावेज और डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है जो उसके अनुसार बाजार में हेरफेर के आरोपों का खंडन करने के लिए प्रासंगिक हैं। इस मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि ताजा अपील में अनुरोध किया गया है कि सैट, सेबी को जेन स्ट्रीट को गायब कंटेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में यह जानकारी दी गई। रॉयटर्स के सवाल का जेन स्ट्रीट ने जवाब नहीं दिया तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी टिप्पणी से इनकार कर दिया।

सेबी ने की थी कार्रवाई तीन जुलाई को जारी एक अंतरिम आदेश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने जेन स्ट्रीट को भारी लाभ हासिल करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के साथ-साथ कैश में भी दांव लगाकर सूचकांकों में हेरफेर करने का दोषी पाया था। इससे, सेबी ने हेज फंड को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया और 4,843 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ जब्त कर लिया। जांच में पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी, 2023 से मई, 2025 तक की जांच अवधि के दौरान नेट बेस पर 36,671 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। हालांकि, 21 जुलाई को, सेबी ने जेन स्ट्रीट को व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, जब कंपनी ने एस्क्रो खाते में 4,843.57 करोड़ रुपये की अनिवार्य राशि जमा कर दी।