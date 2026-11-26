US की टैरिफ चाल से 5 लाख नौकरियों पर खतरा, PM मोदी से जवाबी कार्रवाई की मांग
मुख्य बातें
- CTI ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से लगभग 5 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं
- CTI ने प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के सामानों पर भी 25 फीसदी रिटैलिएटरी टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने की अपील भी की
अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 25 फीसदी तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बाद भारत में भी जवाबी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। देश के व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के सामानों पर भी 25 फीसदी रिटैलिएटरी टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने की अपील की है।
निर्यात पर असर पड़ने की आशंका
CTI ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से 48 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात पर असर पड़ सकता है और लगभग 5 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने गुरुवार को एक वीडियो बयान में कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करते हैं कि वे अमेरिका पर 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाएं।" उन्होंने बताया कि व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसका असर फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीफूड, रत्न और आभूषण, चमड़ा, धातु और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शुल्क से अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय सामान महंगे हो सकते हैं, जिससे वे अपने ऑर्डर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों को दे सकते हैं। बृजेश गोयल ने यह सवाल भी उठाया कि जिन निर्यातकों ने पहले ही अमेरिका के लिए सामान भेज दिया है या जिनके ऑर्डर मिल चुके हैं, उन खेपों का क्या होगा? अगर नए टैरिफ लागू होते हैं तो पुराने ऑर्डर और रास्ते में मौजूद माल पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कारोबारियों में चिंता है।
अमेरिका का प्रस्ताव
बता दें कि अमेरिका ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार समझौता नहीं होने की स्थिति में भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। अमेरिका ने भारत में जरूरत से ज्यादा औद्योगिक क्षमता, बाजार तक पहुंच में लगातार बनी बाधाओं और श्रमिकों को अपर्याप्त संरक्षण को इसकी वजह बताते हुए कहा कि इनसे अमेरिकी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता होने की स्थिति में भारतीय उत्पादों पर शुल्क की दर 17 प्रतिशत होगी।
यह प्रस्ताव यूएसटीआर की ओर से मार्च में 16 देशों एवं आर्थिक क्षेत्रों के खिलाफ धारा 301 के तहत शुरू की गई जांच का हिस्सा है। अमेरिका ने अन्य लक्षित अर्थव्यवस्थाओं पर 20 से 35 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, व्यापार समझौते वाले देशों के लिए कम दरें प्रस्तावित हैं। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड के लिए आयात शुल्क सहित 15 प्रतिशत की दर प्रस्तावित है। वहीं, वियतनाम के साथ व्यापार समझौता अंतिम रूप लेने पर वहां से आयातित वस्तुओं पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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