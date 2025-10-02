अमेरिका में शटडाउन: कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे, नहीं मिलेगी सैलरी

अमेरिका में शटडाउन के बाद कई सरकारी एजेंसियों को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। गैर जरूरी माने जाने वाले केंद्रीय कर्मियों को बिना वेतन छुट्टी भेज दिया जाएगा, जबकि आवश्यक कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना होगा।

Thu, 2 Oct 2025 05:43 AM

अमेरिका में शटडाउन के बाद कई सरकारी एजेंसियों को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। गैर जरूरी माने जाने वाले केंद्रीय कर्मियों को बिना वेतन छुट्टी भेज दिया जाएगा, जबकि आवश्यक कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना होगा।

स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जारी रहेंगे, लेकिन कुछ सेवाओं में देरी हो सकती है। रक्षा मंत्रालय में कामकाज जारी रहेगा। शिक्षा विभाग में कामकाज ठप पड़ने की आशंका है। भाग की एक आकस्मिक योजना के अनुसार, उसके लगभग 87 प्रतिशत कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा।

शटडाउन क्या है जब अमेरिकी सीनेट (संसद) से साल का फंडिंग बिल पास नहीं होता, तो कुछ खर्चें रोकने पड़ते हैं। इसे ही शटडाउन कहा जाता है। इस दौरान सरकार के कुछ काम बंद हो जाते हैं। शटडाउन का असर सोशल सिक्योरिटी से लेकर एयर ट्रैवल सहित कई चीजों पर पड़ता है।

ये सेवाएं जारी रहेंगी ● राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य संचालन, कानून प्रवर्तन, आपातकालीन चिकित्सा और मेल डिलीवरी जैसी सेवाएं जारी रहेंगी।

● एफबीआई, सीआईए अधिकारी, एयर ट्रैफिक-एयरपोर्ट के 50 हजार कर्मी बिना वेतन रहेंगे।

● कुछ राष्ट्रीय उद्यान सीमित स्टाफ के साथ खुले हैं, लेकिन कुछ बंद रह सकते हैं।

● मेडिकेयर कवरेज से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों को दवाएं मिलेंगी।

● पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुविधा भी जारी रहेगी।

दूतावास के एक्स अपडेट बंद शटडाउन के बाद भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने एक्स अकाउंट पर अपडेट बंद कर दिए। दूतावास ने स्पष्ट किया कि खाता पूर्ण संचालन बहाल होने तक नियमित अपडेट नहीं किया जाएगा। हालांकि, अत्यावश्यक जानकारी साझा की जाएगी। शटडाउन समाप्त होने पर अकाउंट फिर सामान्य अपडेट होगा।

अमेरिका में कब-कब लगा शटडाउन साल फंडिंग समाप्त अवधि बहाल होने

होने की तिथि (दिनों में) की तिथि

2019 21 दिसंबर, 2018 34 25 जनवरी, 2019

2018 19 जनवरी, 2018 2 22 जनवरी, 2018

2014 30 सितंबर, 2013 16 17 अक्टूबर, 2013

1996 13 नवंबर, 1995 5 19 नवंबर, 1995

1996 15 दिसंबर, 1995 21 6 जनवरी, 1996

1991 5 अक्टूबर, 1990 3 9 अक्टूबर, 1990

1988 18 दिसंबर, 1987 1 20 दिसंबर, 1987

1987 16 अक्टूबर, 1986 1 18 अक्टूबर, 1986

1985 30 सितंबर, 1984 2 3 अक्टूबर, 1984

ये चीजें प्रभावित होंगी 1. 87% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है, जिससे विभाग की अधिकांश सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

2. कर्मचारी विभाग के 41% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र के कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी की गई है।

4. सात लाख पचास हजार कर्मचारियों को बिना वेतन के ही छुट्टी पर भेज दिया जाएगा।