फार्मा सेक्टर के दिग्गज, US से भारत तक कारोबार…अब चर्चा में क्यों राजू मंटेना?
अमेरिकी उद्योगपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी के कार्यक्रम झीलों की नगरी उदयपुर में शुरू हो गए हैं, जहां शुक्रवार रात सिटी पैलेस के माणक चौक में 'संगीत सेरेमनी' में कई बॉलीवुड कलाकार शामिल हुए।
झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। यह शादी अमेरिकी उद्योगपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की है। 24 नवंबर तक चलने वाले इस शादी कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे समेत देश-विदेश की कई हस्तियां शामिल हो रही हैं। बॉलीवुड-हॉलीवुड समेत खेल जगत के भी कई सेलेब्स शिरकत लेने वाले हैं। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर रामा राजू मंटेना कौन है और इनका कारोबार क्या है?
फार्मा सेक्टर के हैं दिग्गज
रामा राजू मंटेना की बात करें तो वह अमेरिकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के दिग्गज हैं। वे ओरलैंडो (फ्लोरिडा) स्थित इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और सीईओ हैं, जो कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की जेनेरिक दवाओं पर फोकस करती है। कंपनी के R&D सेंटर अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भारत में फैले हैं। मंटेना ने अपने करियर में कई हेल्थकेयर वेंचर्स लॉन्च किए, जिनमें आईकोर हेल्थकेयर (स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट), इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी नेटवर्क (आईओएन) और ऑन्कोस्क्रिप्ट्स (अमेरिका की पहली कैंसर स्पेशलिटी फार्मेसी) शामिल हैं। भारत के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जेएनटीयू) से कंप्यूटर साइंस में बैचलर और अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से क्लिनिकल फार्मेसी की डिग्री लेने वाले मंटेना की नेट वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक बताई जाती है। उनकी पत्नी पद्मजा मंटेना फिलैंथ्रोपी में सक्रिय हैं। रामा राजू की बेटी नेत्रा मंटेना खुद कंपनी से जुड़ी हुई हैं और भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रखती हैं।
रामा राजू के दमाद के बारे में
रामा राजू मंटेना के दमाद और नेत्रा के पति वंशी गदिराजू टेक्नोलॉजी की दुनिया का चमकता सितारा हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी सुपरऑर्डर के सह-संस्थापक और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर वंशी ने रेस्तरां चेन्स के लिए ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें एआई-पावर्ड ऑटोमेटेड वेबसाइट बिल्डर भी शामिल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट वंशी को 2024 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 (फूड एंड ड्रिंक) लिस्ट में जगह मिली थी।