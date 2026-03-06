Hindustan Hindi News
भारत में नहीं होगी पेट्रोल-डीजल की किल्लत, कच्चे तेल को लेकर आई गुड न्यूज, अमेरिका ने दी राहत

Mar 06, 2026 10:22 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Crude Oil: बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के बीच एक राहत भरी खबर आई है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने रुसी तेल कंपनियों पर लगाए गए बैन को 30 दिन के लिए हटा लिया है। अब इससे समुद्र में फंस कार्गो को भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को बेचा जा सकेगा। अमेरिका के इस फैसले की वजह वैश्विक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करना है। बता दें, ईरान से जारी युद्ध की बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

रूस से भारत खरीद सकेगा कच्चा तेल

अमेरिका का प्रतिबंध हटने के बाद अब रूस से एक बार फिर से भारतीय कंपनियां बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद सकेंगी। भारत, कोरोना के बाद से ही रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा था। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भारत खाड़ी के देशों की ओर रुख कर लिया था। इसमें सउदी अरब से बड़ी खरीदारी की जा रही थी। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावित होने के बाद से भारत जैसों के सामने तेल का संकट खड़ा हो गया था।

भारत के लिए राहत भरी खबर

यह छूट बहुत जरूरी समय पर मिली है। ईरान से युध्द के बीच भारत को अपने जरूरी रिजर्व ऑयल को बरकरार रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जिससे आने वाले समय में देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की किल्लत खड़ी सकती थी। मौजूदा समय में रिजर्व 25 दिन का ही है।

देश की रिफाइनरी कंपनियां जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियाम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के लिए गुड न्यूज है। मौजूदा समय में देश की रिफाइनरियों ने रूस से 20 मिलियन क्रूड ऑयल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है।

रुस की तरफ से भारतीय खरीदारों को 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया जा रहा है हालांकि, फरवरी में यह डिस्काउंट 13 डॉलर प्रति बैरल था। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी रूस से कच्चा तेल आयात करने की मंशा जाहिर की है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
