Mar 01, 2026 08:43 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
US Iran War these stock in focus: ईरान-अमेरिका जारी तनाव के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार पर निवेशकों की निगाह रहेगी। कल मार्केट में बिकवाली देखने को मिल सकती है। 

इन 5 कंपनियों का सउदी अरब, UAE में है बड़ा इन्वेस्टमेंट; सोमवार को फोकस में रहेंगे स्टॉक

US Iran War these stock on focus: ईरान-अमेरिका जारी तनाव के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार पर निवेशकों की निगाह रहेगी। कल मार्केट में बिकवाली देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि सोमवार को किन कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे। ये वो कंपनियां हैं जिनका कारोबार मिडिल ईस्ट में है।

1- लार्सन एंड टुब्रो

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मिडिल ईस्ट में बड़ा कारोबार है। कंपनी के कुल ऑर्डर बुक में 3.6 लाख करोड़ रुपये का काम इंटरनेशनल मार्केट से मिला है। जोकि कंपनी के कुल ऑर्डर के 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। लार्सन एंड टुब्रो के कुल इंटरनेशनल ऑर्डर में 80 प्रतिशत सउदी अरब, यूएई और मिडिल ईस्ट से मिला है। इस क्षेत्र में कंपनी को हालिया समय में कुछ अच्छे ऑर्डर मिले हैं।

2- कल्याण ज्वेलर्स

इस कंपनी का भी कारोबार मिडिल ईस्ट में है। कंपनी के कुल ऑर्डर बुक में 12 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। कंपनी मिडिल ईस्ट में 36 से 38 स्टोर ऑपरेट करती है। भविष्य में भी विस्तार की योजना पर कंपनी काम कर रही है।

3- केईसी इंटरनेशनल

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी को सउदी अरब और यूएई में बड़ा बिजनेस है। कंपनी को हाल ही के समय में 1064 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। तीसरी तिमाही के नतीजों की जानकारी देते समय कंपनी ने बताया था कि मिडिल ईस्ट के कई प्रोजेक्ट में वो सबसे कम बोली दाता के तौर पर उभरे हैं।

4- वेल्सपन कॉरपोरेशन

इस कंपनी ने कोई नंबर तो नहीं बताया है लेकिन मिडिल ईस्ट में बड़ा कारोबार है। कंपनी इस क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है।

5- Sterling & Wilson Renewables

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने निवेशकों को तीसरी तिमाही के प्रेजेंटेशन में बताया था कि उनका कारोबार सउदी अरब, यूएई और ओमन में है। हालांकि, कोई नंबर की जानकारी कंपनी ने नहीं दी थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
