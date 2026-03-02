अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच इन भारतीय शेयरों का हुआ बुरा हाल, 12% तक टूटा भाव

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। इंटरग्लोब एविएशन (जो IndiGo की पैरेंट कंपनी है) और स्पाइसजेट जैसे बड़े एयरलाइन शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट देखी गई।

Airlines Company Stocks: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। इंटरग्लोब एविएशन (जो IndiGo की पैरेंट कंपनी है) और स्पाइसजेट जैसे बड़े एयरलाइन शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट देखी गई। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद कई मध्य-पूर्वी देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। इसका सीधा असर उड़ानों के संचालन और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर पड़ा है। निवेशकों ने बढ़ते जोखिम को देखते हुए एयरलाइन और ट्रैवल सेक्टर के शेयरों से दूरी बनानी शुरू कर दी।

शेयरों के हाल बीएसई पर इंडिगो के शेयर करीब 12% तक टूट गया और कारोबार के दौरान 4,461 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। वहीं स्पाइसजेट के शेयर भी 3% से ज्यादा गिरकर लगभग 14.91 रुपये पर फिसल गए। सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां भी दबाव में रहीं। Ixigo के शेयरों में 13.5% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 147 रुपये तक लुढ़क गया। ईजी ट्रिप प्लानर्स (ईजमायट्रिप) का शेयर भी करीब 9% टूटकर 7.8 रुपये के आसपास पहुंच गया।

दरअसल, मध्य-पूर्व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक बड़ा ट्रांजिट हब माना जाता है। दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट से रोजाना सैकड़ों कनेक्टिंग फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। एयरस्पेस बंद होने से कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कुछ को लंबा रूट लेकर जाना पड़ रहा है। इससे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है क्योंकि ईंधन खर्च और उड़ान समय दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही, यात्रियों में अनिश्चितता बढ़ने से टिकट बुकिंग पर भी असर पड़ सकता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह भू-राजनीतिक तनाव लंबा खिंचता है तो एविएशन सेक्टर पर दबाव और बढ़ सकता है। तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका भी बनी हुई है, जो एयरलाइंस के लिए दोहरी मार साबित हो सकती है। पहले से ही प्रतिस्पर्धा और लागत के दबाव से जूझ रही कंपनियों के मुनाफे पर इसका असर दिख सकता है। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और सुरक्षित सेक्टरों की ओर रुख कर रहे हैं।