Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच इन भारतीय शेयरों का हुआ बुरा हाल, 12% तक टूटा भाव

Mar 02, 2026 01:02 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। इंटरग्लोब एविएशन (जो IndiGo की पैरेंट कंपनी है) और स्पाइसजेट जैसे बड़े एयरलाइन शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट देखी गई।

अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच इन भारतीय शेयरों का हुआ बुरा हाल, 12% तक टूटा भाव

Airlines Company Stocks: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। इंटरग्लोब एविएशन (जो IndiGo की पैरेंट कंपनी है) और स्पाइसजेट जैसे बड़े एयरलाइन शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट देखी गई। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद कई मध्य-पूर्वी देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। इसका सीधा असर उड़ानों के संचालन और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर पड़ा है। निवेशकों ने बढ़ते जोखिम को देखते हुए एयरलाइन और ट्रैवल सेक्टर के शेयरों से दूरी बनानी शुरू कर दी।

शेयरों के हाल

बीएसई पर इंडिगो के शेयर करीब 12% तक टूट गया और कारोबार के दौरान 4,461 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। वहीं स्पाइसजेट के शेयर भी 3% से ज्यादा गिरकर लगभग 14.91 रुपये पर फिसल गए। सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां भी दबाव में रहीं। Ixigo के शेयरों में 13.5% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 147 रुपये तक लुढ़क गया। ईजी ट्रिप प्लानर्स (ईजमायट्रिप) का शेयर भी करीब 9% टूटकर 7.8 रुपये के आसपास पहुंच गया।

दरअसल, मध्य-पूर्व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक बड़ा ट्रांजिट हब माना जाता है। दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट से रोजाना सैकड़ों कनेक्टिंग फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। एयरस्पेस बंद होने से कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कुछ को लंबा रूट लेकर जाना पड़ रहा है। इससे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है क्योंकि ईंधन खर्च और उड़ान समय दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही, यात्रियों में अनिश्चितता बढ़ने से टिकट बुकिंग पर भी असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:टाटा के इस शेयर में तेजी का तूफान, 5 दिन में 57% चढ़ा शेयर, 500 रुपये के पार दाम
ये भी पढ़ें:टाटा का यह शेयर बना रॉकेट, 400 रुपये के पार पहुंचा दाम, मिला है बड़ा ऑर्डर
ये भी पढ़ें:10,600% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, ₹33 पर आया शेयर, लगातार चढ़ रहा दाम

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह भू-राजनीतिक तनाव लंबा खिंचता है तो एविएशन सेक्टर पर दबाव और बढ़ सकता है। तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका भी बनी हुई है, जो एयरलाइंस के लिए दोहरी मार साबित हो सकती है। पहले से ही प्रतिस्पर्धा और लागत के दबाव से जूझ रही कंपनियों के मुनाफे पर इसका असर दिख सकता है। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और सुरक्षित सेक्टरों की ओर रुख कर रहे हैं।

हालांकि, बाजार के जानकार यह भी मानते हैं कि अगर हालात जल्द सामान्य हो जाते हैं और एयरस्पेस फिर से खुल जाता है तो इन शेयरों में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्थिति पर सबकी नजर बनी हुई है। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन लंबे समय के निवेशक हालात साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,