अमेरिका से ट्रेड डील की खबरों के बीच रॉकेट बने ये भारतीय शेयर, खरीदने की मची लूट

Textile stocks: टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर आज मंगलवार, 16 सितंबर को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। केपीआर मिल लिमिटेड, वेलस्पन लिविंग लिमिटेड और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 6% तक की तेजी देखने को मिली। यह तेजी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं के दोबारा शुरू होने की उम्मीदों के चलते आई है। दरअसल, खबर है कि वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच (Brendan Lynch) आज नई दिल्ली में भारत के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों देशों के बीच जारी संवाद का हिस्सा है।

ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर पर असर

बता दें कि पिछले महीने भारत और अमेरिका के बीच होने वाला छठा दौर की बातचीत आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया था। भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता उस समय अटकाव पर पहुंच गई, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ (शुल्क) लगा दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा था। इस फैसले के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगने वाला कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया। बता दें कि टेक्सटाइल सेक्टर उन सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसे उच्च टैरिफ (शुल्क) का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। केपीआर, वेलस्पन और इंडो काउंट जैसी कंपनियों की 50% से 70% तक की आय अमेरिकी बाजार से आती है। हालांकि, हाल के दिनों में हुई कूटनीतिक कोशिशें और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर की गई अपील, जिसका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत जवाब दिया, ने उम्मीद जगा दी है कि हालात जल्द ही सामान्य हो सकते हैं।