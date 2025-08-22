डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ेगा इंतजार? जेरोम पॉवेल ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर कही ये बात
यूएस फेड रिजर्व (US Federal Reserve) के मुखिया जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने अपने 8वें और आखिरी वार्षिक भाषण में रेट्स में कटौती के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। लेकिन अपने भाषण में जेरोम पॉवेल ने किसी टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है। उनका भाषण ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सेंट्रल बैंक की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप अपने एक भाषण में कह चुके हैं कि फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की है। बता दें, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय बड़े संकट का सामना कर रही है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा टैरिफ में इजाफे की वजह से देश में महंगाई बढ़ने के आसार है। यूएस फेड रिजर्व ने भी इसके संकेत दिए हैं।
वहीं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्याज दरों में कटौती की डिमांड कर रहे हैं। उनकी दलील है कि कोई भी महंगाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती से सरकार के 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को चुकाने के लिए कम ब्याज देना होगा।
क्या कुछ कहा है जेरोम पॉवेल ने?
अपने स्पीच में उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के बढ़ने की उम्मीद जताई है। जोकि फेड रिजर्व को मुश्किलों में डाल रहा है। जेरोम पॉवेल ने कहा कि 16 और सितंबर को होने वाली मीटिंग में नौकरी और महंगाई के आकड़ों को देखा जाएगा। फिर ब्याज दरों में कटौती पर फैसला किया जाएगा। जेरोम पॉवेल के इस भाषण में अमेरिकी शेयर बाजार और व्हाइट हाउस की निगाह थी।
महंगाई और बेरोजगारी दर पर रहेगी यूएस फेड की नजर
जेरोम पॉवेल के भाषण से एक बात तो साफ हो गई है कि यूएस फेड रिजर्व बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ेगा। वहीं, ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बेरोजगारी के आंकड़े और महंगाई के आंकड़े कैसे रहते हैं। हालांकि, यह फैसला फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो फेड रिजर्व से स्पष्ट निर्देश मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे।