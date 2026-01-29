Hindustan Hindi News
US फेड ने किया ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का ऐलान

US फेड ने किया ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का ऐलान

संक्षेप:

US Fed: जेरोम पॉवेल की अगुवाई में US फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी दो-दिवसीय बैठक के नतीजों की घोषणा की। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर को स्थिर रखा है।

Jan 29, 2026 06:46 am IST
जेरोम पॉवेल की अगुवाई में US फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी दो-दिवसीय बैठक के नतीजों की घोषणा की। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर को स्थिर रखा है। FOMC ने कहा, "अपने लक्ष्यों के समर्थन में, समिति ने फेडरल फंड्स रेट के लिए टार्गेट रेंज को 3.5 से 3.75 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है।" फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ब्याज दरों की घोषणा करने से पहले महंगाई के रुझान और लेबर मार्केट की स्थितियों जैसे विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विचार करती है।

पॉवेल ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में "स्पष्ट सुधार" की बात कही और कहा कि रोजगार बाजार स्थिर होने के संकेत दे रहा है। पिछली गिरावट में फेड ने तीन बार दरें कम की थीं, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों से लगता है कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अभी और कटौती की जरूरत नहीं है। भविष्य के बाजारों में भी जून से पहले दरों में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।

जेरोम पॉवेल का कार्यकाल और ब्याज दरों का भविष्य

ब्लूमबर्ग के मुताबिक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो रहा है। इससे पहले, वे ब्याज दरों में सिर्फ दो बार और बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

नए चेयरमैन के सामने ट्रंप का दबाव

जून तक पॉवेल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और एक नया चेयरमैन पदभार संभालेगा। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कम ब्याज दरों के अभियान का एक नया चरण शुरू होगा, जिसने पिछले एक साल में फेड को प्रभावित किया है। इसी का एक संकेत इस हफ्ते की बैठक में देखने को मिला, जहां केवल दो अधिकारियों ने ब्याज दरें एक चौथाई प्रतिशत कम करने के पक्ष में वोट दिया।

ये हैं गवर्नर स्टीफन मिरान (जो ट्रंप के शीर्ष सहायक हैं और फेड में अवकाश पर हैं) और गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर, जो ट्रंप की पॉवेल के संभावित उत्तराधिकारियों की शॉर्टलिस्ट में शामिल हैं।

वोल्फ रिसर्च की मुख्य अर्थशास्त्री स्टेफनी रोथ के अनुसार, "पॉवेल के नेतृत्व वाले फेड के तहत ब्याज दर कम करने का मौका अब बंद हो गया है। वह श्रम बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर पहले से कहीं अधिक आशावादी हैं।"

बैठक का फैसला और बयान में बदलाव

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने 10-2 के मत से मुख्य ब्याज दर (फेडरल फंड्स रेट) को 3.5%-3.75% के दायरे में बनाए रखने का फैसला किया। वॉलर और मिरान ने एक चौथाई प्रतिशत की कटौती के पक्ष में मतदान किया। अधिकारियों ने पिछली तीन बयानों में शामिल 'रोजगार के जोखिम बढ़ने' वाली भाषा को हटा दिया है।

अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत

दिसंबर की बैठक के बाद आए आंकड़े आर्थिक विकास में तेजी, मुद्रास्फीति में कमी और रोजगार में स्थिरता दिखाते हैं। पॉवेल ने कहा कि आर्थिक गतिविधि की संभावनाएं पिछली बैठक के बाद "स्पष्ट रूप से बेहतर" हुई हैं, और इसका रोजगार की मांग पर असर पड़ेगा।

हालांकि, पॉवेल ने रोजगार बाजार में सुधार को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि स्टेब्लाइजेशन के संकेत हैं, लेकिन "इसे ज्यादा दूर तक न ले जाएं।" फेड के जानकारों का कहना है कि इस तरह के मिले-जुले संकेत बताते हैं कि नीति निर्माता अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं।

बाजार की प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा

वित्तीय बाजारों की प्रतिक्रिया सामान्य रही। बॉन्ड पर ब्याज दरें लगभग अपरिवर्तित रहीं। डॉलर के मूल्य में थोड़ी गिरावट आई। एसएंडपी 500 इंडेक्स भी ज्यादा नहीं बदला।

मुद्रास्फीति के बारे में पॉवेल ने कहा कि कहानी "मामूली सकारात्मक" है, भले ही उनका अनुमान है कि फेड का पसंदीदा मापदंड 2025 के अंत में 3% पर रहा, जो लक्ष्य से एक प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि अधिकांश वृद्धि वस्तुओं की कीमतों में थी, जो शायद टैरिफ से जुड़ी है और यह लगातार मुद्रास्फीति नहीं, बल्कि एकमुश्त वृद्धि है।

