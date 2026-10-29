US Fed ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 3.75%-4% पर रखा बरकरार, भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर?
मुख्य बातें
- US Fed ने फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन महंगाई को लेकर उसकी चिंता बनी हुई है
- अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड के फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (US Fed) ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। फेड ने ब्याज दर को 3.75% से 4% के दायरे में बरकरार रखा है। हालांकि, अमेरिका में महंगाई ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। फेड के इस फैसले पर 12 में से 10 सदस्यों ने सहमति जताई, जबकि दो सदस्य ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी के पक्ष में थे।
केंद्रीय बैंक के 10 के मुकाबले 2 वोट से बेंचमार्क फेडरल फंड्स दर को 3.75% से 4% के दायरे में स्थिर रखने के फैसले के बाद वॉर्श ने कहा, “महंगाई को नीचे लाना हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में FOMC की चर्चा मुख्य रूप से हमारी जिम्मेदारी के महंगाई-स्थिरता वाले पक्ष पर केंद्रित रही।”
महंगाई अब भी फेड के लिए चिंता
फेड ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है। घरेलू खर्च में मजबूती बनी हुई है, निवेश अच्छा है और रोजगार में बढ़ोतरी श्रम बाजार के अनुरूप रही है। हालांकि, महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर है।
फेड का लक्ष्य महंगाई को 2% तक लाना है। बैंक ने संकेत दिया है कि आगे ब्याज दरों को लेकर फैसला करने से पहले वह आर्थिक आंकड़ों का आकलन करेगा। यानी फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी के बजाय महंगाई पर नजर रखी जाएगी।
दो सदस्य ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में
फेड की बैठक में लिसा कुक और बेथ हैमैक ने ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले से असहमति जताई। दोनों सदस्य दरों में 0.25 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी चाहते थे। इससे संकेत मिलता है कि फेड के भीतर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाने पर भी जोर है।
दिसंबर में क्या बढ़ सकती हैं ब्याज दरें?
फेड की अगली बैठक 8 और 9 दिसंबर 2026 को होगी। बाजार की नजर अब महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों पर रहेगी। अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने का विकल्प खुला रह सकता है। हालांकि, अभी दरों में बढ़ोतरी का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर?
अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड के फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में मजबूती आने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में निवेश को लेकर सतर्क हो सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है।
वहीं, सोने और चांदी की कीमतों की दिशा भी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों पर निर्भर करेगी। अगर अमेरिकी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो कीमती धातुओं पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, डॉलर की चाल और वैश्विक अनिश्चितता भी इनकी कीमतों को प्रभावित करेगी।
इनपुट: एजेंसी
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