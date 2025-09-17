US फेड ने ब्याज दर पर चलाई कैंची, अब गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में होगी हलचल?

फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क नीतिगत दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 4%-4.25% कर दिया है। फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार यह फैसला लिया है। बता दें कि अमेरिका में मुद्रास्फीति चरम पर है। वहीं, लेबर मार्केट सुस्त पड़ा है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क नीतिगत दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 4%-4.25% कर दिया है। इससे पहले ये दरें 4.25% से 4.50% थीं। फेड रिजर्व की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका में मुद्रास्फीति चरम पर है। वहीं, लेबर मार्केट सुस्त पड़ा है।

क्या कहा फेड रिजर्व ने? फेड रिजर्व ने कहा कि ब्याज दरों में और बदलाव के लिए समिति आने वाले आंकड़ों, बदलते आउटलुक और रिस्क बैलेंस का आकलन करेगी। केंद्रीय बैंक ने स्वीकार किया कि वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि धीमी रही और रोजगार में वृद्धि धीमी हुई है। हालांकि, कटौती के बावजूद फेड ने बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का जिक्र किया। बता दें कि अगस्त में मुद्रास्फीति सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसमें खाद्य और परिधानों की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि हुई। इसके बावजूद नीति निर्माताओं ने जॉब मार्केट को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना। ताजा आंकड़ों से बेरोजगारी में वृद्धि का पता चला है।

डाउ जोन्स में उछाल फेड रिजर्व के फैसले के बीच अमेरिकी शेयर बाजार के इंडेक्स डाउ जोन्स में 350 अंकों का उछाल आया और यह 46 हजार अंक के पार पहुंच गया। हालांकि, NASDAQ और S&P 500 निगेटिव जोन में थे।