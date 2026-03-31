ईरान वॉर से ठीक पहले डिफेंस कंपनियों पर बड़ा दांव लगाने की हुई कोशिश, ब्रोकर का अमेरिकी रक्षा मंत्री से कनेक्शन

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉर्गन स्टैनली में अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ के ब्रोकर ने फरवरी में ब्लैकरॉक से संपर्क किया था। ब्रोकर ने ब्लैकरॉक के डिफेंस इंडस्ट्रियल्स एक्टिव ईटीएफ में कई मिलियन डॉलर लगाने के लिए संपर्क किया था।

अमेरिकी रक्षा मंत्री (यूएस डिफेंस सेक्रेटरी) पीट हेगसेथ के एक ब्रोकर ने दिग्गज डिफेंस कंपनियों में बड़ा निवेश करने की कोशिश की थी। ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से कुछ हफ्तों पहले ब्रोकर इन कंपनियों पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में था। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों का हवाला देते हुए यह बात फाइनेंशियल टाइम्स (FT) ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है।

हेगसेथ के ब्रोकर ने ब्लैकरॉक से किया था संपर्क

पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है। उन्होंने इस रिपोर्ट को हटाने की मांग की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉर्गन स्टैनली में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के ब्रोकर ने फरवरी में ब्लैकरॉक से संपर्क किया था। ब्रोकर ने एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक के डिफेंस इंडस्ट्रियल्स एक्टिव ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF) में कई मिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए संपर्क साधा था। अमेरिका के ईरान पर हमले से ठीक पहले ब्रोकर ने बड़ा इनवेस्टमेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट किया था।

नहीं बन पाई ब्रोकर की बात

फाइनेंशियल टाइम्स (FT) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के ब्रोकर ने जिस इनवेस्टवेंट की चर्चा की, उसको लेकर आखिर बात नहीं बन पाई। पिछले साल मई में लॉन्च हुआ यह फंड, उस समय मॉर्गन स्टैनली के क्लाइंट्स के लिए खरीदने को उपलब्ध नहीं था। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा है, 'ना तो सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और ना ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ऐसे किसी इनवेस्टमेंट को लेकर ब्लैकरॉक से संपर्क किया।' एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इस संबंध में कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है।