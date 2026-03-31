ईरान वॉर से ठीक पहले डिफेंस कंपनियों पर बड़ा दांव लगाने की हुई कोशिश, ब्रोकर का अमेरिकी रक्षा मंत्री से कनेक्शन
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉर्गन स्टैनली में अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ के ब्रोकर ने फरवरी में ब्लैकरॉक से संपर्क किया था। ब्रोकर ने ब्लैकरॉक के डिफेंस इंडस्ट्रियल्स एक्टिव ईटीएफ में कई मिलियन डॉलर लगाने के लिए संपर्क किया था।
अमेरिकी रक्षा मंत्री (यूएस डिफेंस सेक्रेटरी) पीट हेगसेथ के एक ब्रोकर ने दिग्गज डिफेंस कंपनियों में बड़ा निवेश करने की कोशिश की थी। ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से कुछ हफ्तों पहले ब्रोकर इन कंपनियों पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में था। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों का हवाला देते हुए यह बात फाइनेंशियल टाइम्स (FT) ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है।
हेगसेथ के ब्रोकर ने ब्लैकरॉक से किया था संपर्क
पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है। उन्होंने इस रिपोर्ट को हटाने की मांग की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉर्गन स्टैनली में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के ब्रोकर ने फरवरी में ब्लैकरॉक से संपर्क किया था। ब्रोकर ने एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक के डिफेंस इंडस्ट्रियल्स एक्टिव ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF) में कई मिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए संपर्क साधा था। अमेरिका के ईरान पर हमले से ठीक पहले ब्रोकर ने बड़ा इनवेस्टमेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट किया था।
नहीं बन पाई ब्रोकर की बात
फाइनेंशियल टाइम्स (FT) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के ब्रोकर ने जिस इनवेस्टवेंट की चर्चा की, उसको लेकर आखिर बात नहीं बन पाई। पिछले साल मई में लॉन्च हुआ यह फंड, उस समय मॉर्गन स्टैनली के क्लाइंट्स के लिए खरीदने को उपलब्ध नहीं था। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा है, 'ना तो सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और ना ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ऐसे किसी इनवेस्टमेंट को लेकर ब्लैकरॉक से संपर्क किया।' एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इस संबंध में कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है।
पिछले एक महीने में 13% गिर गया है यह फंड
ब्लैकरॉक के मुताबिक, नैस्डेक-लिस्टेड 3.2 अरब डॉलर का यह इक्विटी फंड ऐसी कंपनियों में दांव लगाकर ग्रोथ के मौके बनाता है, जिन्हें डिफेंस और सिक्योरिटी पर बढ़े सरकारी खर्चों से सीधा फायदा हो सकता है। फंड का RTX, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रमॅन जैसी दिग्गज डिफेंस कंपनियों पर बड़ा दांव है। यह फंड पिछले एक साल में 28 पर्सेंट उछला है, लेकिन मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने के बाद से इसमें तेजी नहीं आई है। पिछले एक महीने में इसमें करीब 13 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें