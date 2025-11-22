Hindustan Hindi News
बायजू रवींद्रन को झटका, अमेरिकी अदालत ने 1 अरब डॉलर से अधिक चुकाने को दिया आदेश

बायजू रवींद्रन को झटका, अमेरिकी अदालत ने 1 अरब डॉलर से अधिक चुकाने को दिया आदेश

संक्षेप:

बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन को बड़ा झटका लगा है। इसके आदेश के तहत रवींद्रन को व्यक्तिगत रूप से एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि चुकानी होगी। बायजू अल्फा की स्थापना उस समय हुई थी जब रवींद्रन एडुटेक कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन कर रहे थे।

Sat, 22 Nov 2025 03:43 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका की एक अदालत ने बायजू अल्फा और अमेरिका के लेंडर GLAS ट्रस्ट कंपनी LLC की याचिका के आधार पर बायजू रवींद्रन के खिलाफ डिफॉल्ट निर्णय सुनाया है। इस आदेश के तहत रवींद्रन को व्यक्तिगत रूप से एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि चुकानी होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान डेलावेयर दिवाला अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने उसके दस्तावेजी जानकारी आदेश का पालन नहीं किया और कई मौकों पर टालमटोल करते रहे।

कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया?

कोर्ट के फैसले में कहा गया- अदालत ने प्रतिवादी रवींद्रन के खिलाफ डिफॉल्ट निर्णय सुना दिया है। इसमें 533,000,000 अमेरिकी डॉलर की राशि उनके व्यक्तिगत भुगतान के लिए निर्धारित की गई है, और खंड 2, खंड 5 और खंड 6 से संबंधित मामले में 540,647,109.29 अमेरिकी डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने रवींद्रन को निर्देश दिया कि वह बायजू अल्फा के कोष और उनसे हुई किसी भी आय, जैसे कि कैमशाफ्ट एलपी ब्याज का पूरा और सटीक हिसाब दें, जिसमें हर एक लेन-देन और उससे हुई किसी भी आय को शामिल किया जाए।

कब वजूद में आई थी बायजू अल्फा

बायजू अल्फा की स्थापना उस समय हुई थी जब रवींद्रन एडुटेक कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन कर रहे थे, जो बायजू ब्रांड के तहत काम करती थी। इस कंपनी ने अमेरिका के ऋणदाताओं से एक अरब डॉलर का लोन लिया था। बाद में ऋणदाताओं ने आरोप लगाया कि बायजू अल्फा ने लोन की शर्तों का उल्लंघन किया और कुल लोन में से 53.3 करोड़ डॉलर गैरकानूनी तरीके से अमेरिका से बाहर ले जाया गया। GLAS ट्रस्ट ने डेलावेयर अदालत में मामला दायर किया और बायजू अल्फा का नियंत्रण लेने का आदेश प्राप्त किया।

बायजू अल्फा और GLAS ट्रस्ट दोनों ने 53.3 करोड़ डॉलर और उससे जुड़े लेन-देन की जानकारी के लिए अदालत से आदेश मांगा। नवीनतम 20 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुसार, अदालत ने पाया कि रवींद्रन को दस्तावेजी जानकारी आदेश की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसका पालन करने से इनकार किया। अदालत ने पहले भी इस मामले में अवमानना ​​आदेश जारी किया था, लेकिन रवींद्रन ने दस्तावेजी जानकारी देने या जुर्माने का भुगतान करने से इनकार किया।

