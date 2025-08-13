US Commerce Department initiates anti dumping duty probe Waaree Energies shares fall इन भारतीय कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुई जांच, शेयर क्रैश, बेचने की होड़, Business Hindi News - Hindustan
इन भारतीय कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुई जांच, शेयर क्रैश, बेचने की होड़

यह जांच अमेरिकी बाजार में कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन्हें वास्तविक लागत से कम दाम पर निर्यात किया जा रहा है, जिससे स्थानीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:42 AM
Waaree Energies shares: वारी एनर्जीज लिमिटेड और प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के शेयर बुधवार, 13 अगस्त को फोकस में हैं। वारी एनर्जीज लिमिटेड के शेयर में आज 5 पर्सेंट तक की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 2,957.70 रुपये पर आ गए। वहीं, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के शेयर में आज 2 पर्सेंट तक की गिरावट है और यह शेयर 996.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। शेयरों में इस गिरावट के पीछे अमेरिका का एक एक्शन है। दरअसल, अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा एंटी-डंपिंग ड्यूटी जांच शुरू करने के बाद इन शेयरों में गिरावट देखी गई। एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगने की आशंका के चलते निवेशकों में चिंता बढ़ी और शेयरों पर दबाव देखने को मिला है।

क्या है मामला

यह जांच अमेरिकी बाजार में कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन्हें वास्तविक लागत से कम दाम पर निर्यात किया जा रहा है, जिससे स्थानीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के एंटीडंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जांच शुरू की है, चाहे वे भारत, इंडोनेशिया और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस) से मॉड्यूल (सौर कोशिकाओं) में इकट्ठे हुए हों या नहीं।

अमेरिकी मार्केट पर निर्भर

अमेरिकी वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर दिए गए नोट के अनुसार, भारत 123% मार्जिन और 2% सब्सिडी दर पर अमेरिका में सौर सेल डंप कर रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि भारतीय सौर सेल आयात की उसकी जांच के प्रारंभिक निष्कर्ष 2 सितंबर, 2025 को प्रकाशित किए जाएंगे। जून तिमाही के अंत में, वारी एनर्जीज के पास ₹49,000 करोड़ मूल्य के 25 गीगावाट के ऑर्डर बुक थे, जिनमें से निर्यात कुल ऑर्डर बुक का 41.3% था। वारी को तिमाही के दौरान लगभग 2.23 गीगावाट का ऑर्डर मिला, जिसमें से अधिकांश ऑर्डर अमेरिका स्थित ग्राहकों से आए। प्रीमियर एनर्जीज का अमेरिकी बाजार में अधिक निवेश नहीं है और वे घरेलू बाजार पर ही केंद्रित हैं।

