सोने के दाम में उछाल के पीछे अमेरिका और चीन का कनेक्शन

Gold Silver Price: चीन का केंद्रीय बैंक लगातार 11वें महीने सोना खरीद रहा है। सितंबर के अंत में देश का सोना भंडार बढ़कर 74.06 मिलियन फाइन ट्रॉय औंस हो गया। MCX पर सोना 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 1.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पास है।

Gold Silver Price: आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी के दाम कारोबार के शुरुआती घंटों में और ऊपर की ओर बढ़े। सोना 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 1.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पास है। इस उछाल के पीछे अमेरिका और चीन का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बैंक ऑफ चाइना द्वारा लगातार 11वें महीने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की है। जबकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल दो और बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की संभावना भी सोने-चांदी की कीमतों में आग लगा रही है। वहीं, गोल्डमैन सैक्स द्वारा सोने के पूर्वानुमान में बढ़ोतरी किए जाने से बाजार में मजबूती का माहौल बना हुआ है।

आज के बाजार का हाल: MCX पर कीमतें सोना (दिसंबर फ्यूचर्स): 1,20,820 प्रति 10 ग्राम, पिछले बंद भाव से 0.47% की बढ़ोतरी।

चांदी (दिसंबर फ्यूचर्स): 1,47,598 प्रति किलोग्राम, पिछले बंद भाव से मामूली बढ़ोतरी।

क्यों बढ़ रहे भाव चीन का सोना खरीदना जारी: चीन का केंद्रीय बैंक लगातार 11वें महीने सोना खरीद रहा है। सितंबर के अंत में देश का सोना भंडार बढ़कर 74.06 मिलियन फाइन ट्रॉय औंस हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना चाहता है, जो सोने की कीमतों के लिए एक संरचनात्मक सपोर्ट का काम कर रही है।

गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया पूर्वानुमान गोल्डमैन सैक्स नेदिसंबर 2026 के लिए अपना सोना मूल्य पूर्वानुमान $4,300 से बढ़ाकर $4,900 प्रति औंस कर दिया है। इस बढ़ोतरी का कारण पश्चिमी देशों से सोने वाले एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में मजबूत निवेश का बहाव और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी को बताया गया है।

अमेरिकी ब्याज दरों पर नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल दो और बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की संभावना ने सोने और चांदी जैसी ब्याज-रहित संपत्तियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाई है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।

ट्रेडिंग के लिए सुझाव पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन ने MCX पर सोने और चांदी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंट के निम्नलिखित स्तर सुझाए हैं:

सोना: सपोर्ट ₹1,19,100 - ₹1,18,000 प्रति 10 ग्राम और रेजिस्टेंट ₹1,21,000 - ₹1,22,200 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।

चांदी: सपोर्ट ₹1,46,200 - ₹1,45,000 प्रति किलोग्राम और रेजिस्टेंट ₹1,48,800 - ₹1,50,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर है।

जैन के अनुसार, चांदी में ₹1,47,000 के आसपास खरीदारी की जा सकती है, जिसके लिए स्टॉप लॉस ₹1,45,400 और लक्ष्य ₹1,50,000 रखा जा सकता है।