Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी, अब US के एनर्जी फर्म से मिलाया हाथ

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • गुजरात में एक परियोजना के लिए 28 पवन चक्कियों की आपूर्ति को अमेरिका की एनर्जी कंपनी-जीई वर्नोवा और पावरिका लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है
एक महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी, अब US के एनर्जी फर्म से मिलाया हाथ

शेयर बाजार में लिस्टेड पावरिका लिमिटेड ने अमेरिका की एनर्जी कंपनी-जीई वर्नोवा के साथ एक बड़ी डील की है। इसके तहत, गुजरात में एक परियोजना के लिए 28 पवन चक्कियों की आपूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी पावरिका लिमिटेड के साथ एक समझौता किया गया है। जीई वर्नोवा ने कहा कि इस डील के तहत गुजरात के बोटाद विंड एनर्जी परियोजना में पवन चक्कियों की आपूर्ति किए जाने के साथ उनकी स्थापना की जाएगी।

क्या कहा कंपनी ने?

पावरिका लिमिटेड ने कहा- यह परियोजना भारत के बाजार में जीई वर्नोवा की 3.8 मेगावाट क्षमता वाली पवन चक्की की शुरुआत का संकेत देती है। यह कंपनी की रणनीति की अहम उपलब्धि है, जिसके तहत वह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी बाजारों में से एक भारत में अपने जमीनी विंड एनर्जी पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है।" पावरिका लिमिटेड ने यह परियोजना गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से हासिल की है।

किस भाव पर है शेयर?

पावरिका लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 500 रुपये के स्तर पर है। शेयर की पिछली क्लोजिंग 514.05 रुपये पर थी। वहीं, इस शेयर का ऑल टाइम हाई 588 रुपये है। शेयर का यह भाव मई 2026 में था।

ये भी पढ़ें:आपके पोर्टफोलियो में हैं यस बैंक के शेयर? आया है बड़ा अपडेट
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में बदलेगा पेंशन का गणित? सरकार के सामने आया बड़ा मुद्दा

बता दें कि इसी साल अप्रैल में कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। पावरिका का शेयर 2 अप्रैल को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। कारोबार के पहले दिन 395 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले दो प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। एनएसई में यह शेयर 366 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो इश्यू प्राइस से 7.34 प्रतिशत कम था। कारोबार के दौरान, यह 397 रुपये के उच्चतम स्तर तक गया और 365.10 रुपये का न्यूनतम स्तर तक आया। बाद में यह शेयर 385 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले 2.53 प्रतिशत की गिरावट है।

ये भी पढ़ें:एशिया के सबसे रईस अरबपति बन गए अडानी, टिकटॉक के मालिक से पीछे अंबानी

बीएसई में, यह 375 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो इश्यू प्राइस से 5.06 प्रतिशत कम था। यह शेयर अंत में 390 रुपये पर बंद हुआ, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले 1.27 प्रतिशत कम है। पावरिका लिमिटेड का 1,100 करोड़ रुपये के आईपीओ को संस्थागत खरीदारों से जबरदस्त समर्थन मिला। कंपनी ने शेयर के लिए इश्यू प्राइस 375-395 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी ने तब बताया था कि आईपीओ से मिली रकम में से 525 करोड़ रुपये कंपनी के कर्ज को कम करने में लगाए जाएंगे जबकि शेष का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,