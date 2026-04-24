यूरिया की कीमतें हुईं दोगुनी, भारत ने एक ही टेंडर में रिकॉर्ड 25 लाख टन खाद खरीदा
भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है और हर साल करीब 10 मिलियन टन यूरिया खरीदता है। पश्चिमी तट पर डिलीवरी के लिए 1.5 मिलियन टन यूरिया 935 डॉलर प्रति टन पर खरीदा जाएगा। वहीं पूर्वी तट के लिए 1 मिलियन टन 959 डॉलर प्रति टन पर खरीदा जाएगा।
भारत ने यूरिया का रिकॉर्ड आयात करने का फैसला किया है। नई दिल्ली ने एक ही टेंडर के तहत 2.5 मिलियन मीट्रिक टन ( 25 लाख टन) यूरिया खरीदने पर सहमति जताई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत की सालाना आयात जरूरत का करीब एक चौथाई हिस्सा है। यह कीमत दो महीने पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि एलएनजी सप्लाई में रुकावट से भारत का यूरिया उत्पादन पर असर पड़ सकता है।
कितने में हुई खरीद और कौन है खरीदार?
सरकारी कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) ने इस डील को अंतिम रूप दिया है। सप्लायर्स ने सबसे कम बोली से मेल खाने पर सहमति जताई, जिससे पूरी मात्रा का कांट्रैक्ट हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी तट पर डिलीवरी के लिए 1.5 मिलियन टन यूरिया 935 डॉलर प्रति टन पर खरीदा जाएगा। वहीं पूर्वी तट के लिए 1 मिलियन टन 959 डॉलर प्रति टन पर खरीदा जाएगा।
टेंडर में कुल 5.6 मिलियन टन के ऑफर आए थे, लेकिन इनमें से केवल एक सीमित हिस्सा ही सबसे कम कीमत पर था। अधिकांश बोलियां 1,000 डॉलर प्रति टन के करीब थीं, जबकि कुछ 1,136 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई थीं। एक सूत्र के मुताबिक, "कई सप्लायर्स ने पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों की सबसे कम बोली से मेल खाने पर सहमति जताई, जिससे 2.5 मिलियन टन की पूरी खरीद संभव हो सकी।"
पिछले टेंडर से कीमतों में भारी उछाल: इससे पहले राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (RCF) द्वारा जारी टेंडर में बोलियां 500 डॉलर प्रति टन से थोड़ी अधिक थीं। यानी कुछ ही महीनों में कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर
भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है और हर साल करीब 10 मिलियन टन यूरिया खरीदता है। यह खरीद अकेले ही इस जरूरत का एक चौथाई पूरा करती है। मुंबई स्थित फर्टीलाइजर इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि भारत की इस बड़ी खरीदारी से दूसरे इंपोर्टर मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि उत्पादकों ने पहले ही मौजूदा टेंडर के तहत अपनी सप्लाई कर दी है।
कब होगी डिलीवरी?
इस सौदे के तहत खरीदा गया यूरिया 14 जून तक रवाना कर दिया जाएगा। इससे पहले की रिपोर्टों में चेतावनी दी गई थी कि खाड़ी देशों में जारी संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के कारण यूरिया की सप्लाई पर संकट आ सकता है। यह खेती में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख खाद है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और एलपीजी संकट पैदा कर दिया है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। इसका असर कई ऐसे क्षेत्रों पर पड़ रहा है जो पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर हैं, जिनमें कृषि भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें