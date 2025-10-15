Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Urban Company shares jump 8 percent 16 oct is an important session for the stock what reason behind know here

5 दिन से टूट रहा था यह शेयर, अब अचानक 8% बढ़ गया भाव, 16 अक्टूबर है अहम

संक्षेप: बता दें कि पिछले पांच कारोबारी दिनों में शेयर 12% गिर चुका था। इस वजह से शेयर ₹149.69 के निचले स्तर पर आ गया था। यह कंपनी शेयर की लिस्टेड प्राइस ₹162 प्रति शेयर से कम है। अब गुरुवार यानी 16 अक्टूबर को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Wed, 15 Oct 2025 02:16 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
5 दिन से टूट रहा था यह शेयर, अब अचानक 8% बढ़ गया भाव, 16 अक्टूबर है अहम

Urban Company shares: बीते दिनों शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी- अर्बन कंपनी लिमिटेड के शेयर बुधवार को डिमांड में थे। सप्ताह के तीसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को इस शेयर में 8% तक की बढ़त दर्ज की गई। अब गुरुवार यानी 16 अक्टूबर को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

क्या है वजह?

दरअसल, गुरुवार 16 अक्टूबर कंपनी के लिए अहम कारोबारी सत्र है क्योंकि इसकी एक महीने की शेयरधारक लॉक-इन अवधि समाप्त हो रही है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार, अर्बन कंपनी के 4.15 करोड़ शेयर, जो बकाया इक्विटी का 3% है, शेयरधारक लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद व्यापार के लिए मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर, शेयरधारक लॉक-इन समाप्त होने के बाद व्यापार के लिए मुक्त होने वाले शेयरों का कुल मूल्य ₹651 करोड़ है। शेयरधारक लॉक-इन अवधि के अंत का मतलब यह नहीं है कि सभी शेयर ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। वे केवल कारोबार करने के योग्य हो जाते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

अर्बन कंपनी लिमिटेड के शेयर में तेजी के साथ ही पांच दिनों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला भी थम गया है। बता दें कि पिछले पांच कारोबारी दिनों में शेयर 12% गिर चुका था। इस वजह से शेयर ₹149.69 के निचले स्तर पर आ गया था। यह कंपनी शेयर की लिस्टेड प्राइस ₹162 प्रति शेयर से कम है। अब नई तेजी के बाद, शेयर एक बार फिर अपने लिस्टेड प्राइस से ऊपर जाने में कामयाब रहा है। बता दें कि 1900 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का मूल्य दायरा 98-103 रुपये प्रति शेयर था।

क्या होगा पैसे का

कंपनी आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए पैसे का उपयोग नई प्रौद्योगिकी विकास और क्लाउड अवसंरचना, अपने कार्यालयों के लिए पट्टे के भुगतान, विपणन गतिविधियों और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। बता दें कि अर्बन कंपनी की भारत के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी उपस्थिति है। इसका प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को सफाई, कीट नियंत्रण, विद्युत कार्य, प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, उपकरण सर्विसिंग और मरम्मत, पेंटिंग, त्वचा की देखभाल, सहित विभिन्न सेवाओं का आसानी से ऑर्डर करने में सक्षम बनाता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।