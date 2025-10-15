5 दिन से टूट रहा था यह शेयर, अब अचानक 8% बढ़ गया भाव, 16 अक्टूबर है अहम
Urban Company shares: बीते दिनों शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी- अर्बन कंपनी लिमिटेड के शेयर बुधवार को डिमांड में थे। सप्ताह के तीसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को इस शेयर में 8% तक की बढ़त दर्ज की गई। अब गुरुवार यानी 16 अक्टूबर को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।
क्या है वजह?
दरअसल, गुरुवार 16 अक्टूबर कंपनी के लिए अहम कारोबारी सत्र है क्योंकि इसकी एक महीने की शेयरधारक लॉक-इन अवधि समाप्त हो रही है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार, अर्बन कंपनी के 4.15 करोड़ शेयर, जो बकाया इक्विटी का 3% है, शेयरधारक लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद व्यापार के लिए मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर, शेयरधारक लॉक-इन समाप्त होने के बाद व्यापार के लिए मुक्त होने वाले शेयरों का कुल मूल्य ₹651 करोड़ है। शेयरधारक लॉक-इन अवधि के अंत का मतलब यह नहीं है कि सभी शेयर ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। वे केवल कारोबार करने के योग्य हो जाते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
अर्बन कंपनी लिमिटेड के शेयर में तेजी के साथ ही पांच दिनों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला भी थम गया है। बता दें कि पिछले पांच कारोबारी दिनों में शेयर 12% गिर चुका था। इस वजह से शेयर ₹149.69 के निचले स्तर पर आ गया था। यह कंपनी शेयर की लिस्टेड प्राइस ₹162 प्रति शेयर से कम है। अब नई तेजी के बाद, शेयर एक बार फिर अपने लिस्टेड प्राइस से ऊपर जाने में कामयाब रहा है। बता दें कि 1900 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का मूल्य दायरा 98-103 रुपये प्रति शेयर था।
क्या होगा पैसे का
कंपनी आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए पैसे का उपयोग नई प्रौद्योगिकी विकास और क्लाउड अवसंरचना, अपने कार्यालयों के लिए पट्टे के भुगतान, विपणन गतिविधियों और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। बता दें कि अर्बन कंपनी की भारत के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी उपस्थिति है। इसका प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को सफाई, कीट नियंत्रण, विद्युत कार्य, प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, उपकरण सर्विसिंग और मरम्मत, पेंटिंग, त्वचा की देखभाल, सहित विभिन्न सेवाओं का आसानी से ऑर्डर करने में सक्षम बनाता है।