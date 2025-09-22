Urban Company Shares crossed 200 rupee IPO Price 103 rupee jumped around 100 Percent in 4 days 4 दिन में ही करीब 100% की तूफानी तेजी, 103 रुपये से ₹200 के पार पहुंचा यह शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Urban Company Shares crossed 200 rupee IPO Price 103 rupee jumped around 100 Percent in 4 days

अर्बन कंपनी के शेयर सोमवार को 7% से ज्यादा चढ़कर 201 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 103 रुपये था। कंपनी के शेयरों ने 4 दिन में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 4 दिन में अर्बन कंपनी के शेयर करीब 100% उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:22 PM
हाल में शेयर बाजार में उतरी अर्बन कंपनी के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। अर्बन कंपनी के शेयर सोमवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 201 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 4 दिन में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। चार दिन में अर्बन कंपनी के शेयर करीब 100 पर्सेंट उछल गए हैं। अर्बन कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को 27500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। अर्बन कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 161 रुपये है।

103 रुपये पर आया कंपनी का IPO, अब 200 रुपये के पार शेयर
आईपीओ में अर्बन कंपनी (Urban Company) के शेयर का दाम 103 रुपये था। कंपनी के शेयर सोमवार 22 सितंबर को 201 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 103 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अर्बन कंपनी के शेयर करीब 100 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 10 सितंबर 2025 को खुला था और यह 12 सितंबर तक ओपन रहा। अर्बन कंपनी के शेयर 17 सितंबर 2025 को 161 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर तेजी के साथ 167.05 रुपये पर बंद हुए।

करीब 109 गुनाा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
अर्बन कंपनी (Urban Company) के आईपीओ पर टोटल 108.98 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 41.49 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 42.55 गुना दांव लगा। अर्बन कंपनी के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 77.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 147.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अर्बन कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 145 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,935 रुपये का निवेश करना पड़ा।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
