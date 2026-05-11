लिस्टिंग के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट, 57 गुना बढ़ा है कंपनी का घाटा

अर्बन कंपनी के शेयर सोमवार को 11% टूटकर 124.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2025 में लिस्टिंग के बाद से अर्बन कंपनी के शेयरों में एक दिन में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है। चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा 57 गुना बढ़ा है।

अर्बन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट आई है। चौथी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद अर्बन कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए हैं। अर्बन कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट टूटकर 124.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2025 में लिस्टिंग के बाद से अर्बन कंपनी के शेयरों में एक दिन में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 201 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 96.35 रुपये है।

57 गुना बढ़ गया कंपनी का तिमाही घाटा

अर्बन कंपनी लिमिटेड (Urban Company Limited) का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 161 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में अर्बन कंपनी को 2.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। मार्च 2026 तिमाही में अर्बन कंपनी लिमिटेड का घाटा 57 गुना बढ़ गया है। हालांकि, चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 43 पर्सेंट बढ़ा है। मार्च 2026 तिमाही में अर्बन कंपनी लिमिटेड का रेवेन्यू 426 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 298 करोड़ रुपये था।

तिमाही आधार पर करीब 8 गुना बढ़ा घाटा

अर्बन कंपनी लिमिटेड (Urban Company) का घाटा तिमाही आधार पर भी कहीं ज्यादा रहा है। तिमाही आधार पर अर्बन कंपनी का घाटा करीब 8 गुना बढ़ गया है। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी को 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। तिमाही आधार पर अर्बन कंपनी को रेवेन्यू 11 पर्सेंट बढ़कर 383 करोड़ रुपये रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करने वाली कंपनी अर्बन कंपनी के नेट ट्रांजैक्टिंग वैल्यू (NTV) में सालाना आधार पर 42 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है और यह 1148 करोड़ रुपये रही है।