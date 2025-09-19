Urban company plan big bet on instant home services share gain 9 percent check detail बिजनेस पर इस कंपनी का बड़ा ऐलान, शेयर 9% उछला, इसी हफ्ते हुई है लिस्टिंग, Business Hindi News - Hindustan
बिजनेस पर इस कंपनी का बड़ा ऐलान, शेयर 9% उछला, इसी हफ्ते हुई है लिस्टिंग

अर्बन कंपनी के शेयर बीते बुधवार को बाजार में लिस्ट हुए थे। अब कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर बड़ी योजना बनाई है। इस बीच, कंपनी के शेयर में 9 पर्सेंट का उछाल आ गया है। शेयर की कीमत 185 रुपये है। आइए कंपनी के प्लान के बारे में जान लेते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:10 PM
ऐप-आधारित ब्यूटी और डोमेस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म-अर्बन कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में शेयर बाजार में एंट्री ली है। अब कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर बड़ी योजना बनाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अर्बन कंपनी अपनी इंस्टेंट सर्विस का विस्तार करने वाली है। यह विस्तार ग्रॉसरी से गैजेट्स तक के लिए होने की उम्मीद है। इसका मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने का है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर शुक्रवार को 9 पर्सेंट उछलकर 185 रुपये तक पहुंच गए। यह शेयर का ऑल टाइम हाई है।

क्या कहा सीईओ ने?

कंपनी के सीईओ अभिराज सिंह भाल ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी अगले दो से तीन वर्षों में अपने मुख्य बाजार में सर्विस प्रोफेशनल्स का एक नेटवर्क बनाने के लिए निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे वह तत्काल सेवाएं प्रदान कर सके। इस रणनीति से लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा- कारोबार को वास्तव में खड़ा करने के लिए कुछ पूंजी के साथ-साथ कुछ श्रम की भी आवश्यकता होगी। क्विक सर्विसेज से ग्राहकों को तेजी से सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

इन कंपनियों से मिलती है प्रतिस्पर्धा

अर्बन कंपनी को ऑन-डिमांड होम सर्विसेज के क्षेत्र में जनरल कैटालिस्ट समर्थित प्रोंटो और लाइटस्पीड समर्थित स्नैबिट जैसे स्टार्टअप्स से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रतिद्वंद्वी कंपनियां बर्तन धोने, कपड़े धोने और सफाई जैसे कामों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को केवल 10 मिनट में उपलब्ध कराने का वादा करती हैं।

शेयर बाजार में ली है एंट्री

इस कंपनी के शेयर बीते बुधवार को बाजार में लिस्ट हुए थे। अपने पहले कारोबारी दिन शेयर इश्यू प्राइस 103 रुपये से 62 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। बता दें कि 1,900 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 98-103 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए पैसे का उपयोग नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाउड अवसंरचना, अपने कार्यालयों के लिए पट्टे के भुगतान, विपणन गतिविधियों और सामान्य कामकाज के लिए करेगी। अर्बन कंपनी की भारत के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी उपस्थिति है।

