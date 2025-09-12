अर्बन कंपनी के IPO पर 108 गुना दांव, 50 रुपये पहुंच गया GMP, 103 रुपये का है शेयर
अर्बन कंपनी के IPO पर टोटल 108 गुना से ज्यादा दांव लगा है। अर्बन कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 48% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 103 रुपये है।
Urban Company IPO: अर्बन कंपनी के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर टोटल 108 गुना से ज्यादा दांव लगा है। अर्बन कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 48 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अर्बन कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 10 सितंबर को खुला था और यह 12 सितंबर तक ओपन रहा। अर्बन कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 1900 करोड़ रुपये तक का था।
50 रुपये पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम
IPO में अर्बन कंपनी (Urban Company) के शेयर का दाम 103 रुपये था। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 50 रुपये के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अर्बन कंपनी के शेयर 153 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होते हैं, वह लिस्टिंग वाले दिन 48 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 15 सितंबर को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 17 सितंबर 2025 को लिस्ट होंगे।
IPO पर 108 गुना से ज्यादा दांव
अर्बन कंपनी (Urban Company) के आईपीओ पर टोटल 108.88 गुना दांव लग गया है। सब्सक्रिप्शन का यह डेटा शुक्रवार 12 सितंबर शाम 4.40 बजे तक का है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 41.01 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 41.91 गुना दांव लगा है। अर्बन कंपनी के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 77.77 गुना दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 147.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अर्बन कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 145 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 14,935 रुपये का निवेश करना पड़ा। अर्बन कंपनी के शेयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।