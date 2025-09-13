GMP अभी से दिखा रहा ₹56 का फायदा, 108 गुना सब्सक्राइब हुआ सस्ता IPO, अगले हफ्ते लिस्टिंग

Urban Company IPO: अर्बन कंपनी के आईपीओ को रिटेल निवेशकों की तरफ से तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ को तीन दिन में 108 गुना सब्सक्राइब किया गया है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट अभी 56 रुपये का फायदा दिखा रहा है।

Urban Company IPO: अर्बन कंपनी के आईपीओ को रिटेल निवेशकों की तरफ से तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ को तीन दिन में 108 गुना सब्सक्राइब किया गया है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट अभी 56 रुपये का फायदा दिखा रहा है। मौजूदा जीएमपी ने निवेशकों को में उत्साह बढ़ा दिया है।

56 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा आईपीओ इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज शनिवार को 56 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 54 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में अर्बन कंपनी का आईपीओ सबसे मजबूत स्थिति में है।

क्या था प्राइस बैंड? अर्बन कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 98 रुपये से 103 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 145 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14935 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। यह आईपीओ 10 सितंबर से 12 सितंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला था।

क्या था आईपीओ का साइज अर्बन कंपनी के आईपीओ का साइज 1900 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू फ्रेश शेयरों और ऑफर फॉर सेल दोनों पर आधारित है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी ने 4.58 करोड़ शेयर जारी किए हैं। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 13.86 करोड़ शेयर जारी किए हैं। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 9 सितंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 853.87 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में अगले हफ्ते प्रस्तावित है।

सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह इश्यू 41.49 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 147.35 गुना सब्सक्राइब किया गया था।