खुलते ही पूरा भर गया यह IPO, पहले ही दिन 2.34 गुना सब्सक्राइब, GMP भी बना तूफान

गुरुग्राम स्थित यह कंपनी नए शेयर जारी करके ₹472 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। इसके साथ ही, मौजूदा निवेशक लगभग ₹1,428 करोड़ के शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:32 PM
Urban Company IPO: ब्यूटी और होम सर्विसेज देने वाली ऐप-आधारित कंपनी अर्बन कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर तय किया है। अर्बन कंपनी का IPO अब तक कुल मिलाकर 2.34 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी से रिस्पॉन्स इस प्रकार रहा:

- रिटेल निवेशकों ने इश्यू को 5.91 गुना सब्सक्राइब किया।

- NII (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स) ने इसे 2.86 गुना बुक किया।

- कर्मचारी सेक्शन अब तक 5.54 गुना सब्सक्राइब हुआ है। बता दें कि यह दर्शाता है कि खासतौर पर रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों की ओर से IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

IPO की डिटेल्स

गुरुग्राम स्थित यह कंपनी नए शेयर जारी करके ₹472 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। इसके साथ ही, मौजूदा निवेशक लगभग ₹1,428 करोड़ के शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। OFS में भाग लेने वालों में एक्सेल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स II लिमिटेड, इंटरनेट फंड वी प्राइवेट लिमिटेड और वीवाईसी11 लिमिटेड शामिल हैं।

क्या चल रहा GMP?

अर्बन कंपनी IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यह 37% ऊपर है। इसका मतलब है कि शेयर का लिस्टिंग प्राइस, तय प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर से करीब 37% ज्यादा हो सकता है। कंपनी का जीएमपी ₹38.5 प्रीमियम पर है।

फंड का इस्तेमाल और कंपनी का विस्तार

कंपनी नए फंड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस लीज़ पेमेंट्स, मार्केटिंग और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी-ओरिएंटेड ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जो ब्यूटी और होम सेक्टर में क्वालिटी-फोकस्ड सर्विसेज़ प्रदान करती है। भारत के अलावा, इसका कारोबार यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरब तक फैला हुआ है।

