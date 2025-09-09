खुलने से पहले ही GMP ने चौंकाया, गजब की तेजी, 10 सितंबर से निवेश का मौका, प्राइस बैंड ₹103

इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹1,900 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। गुरुग्राम स्थित इस ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटप्लेस ने अपने पहले पब्लिक इश्यू का प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर तय किया है।

Urban Company IPO: टाइगर ग्लोबल समर्थित अर्बन कंपनी के शेयरों में मंगलवार को ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेजी देखी गई। कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) बुधवार, 10 सितंबर से खुलेगा और 12 सितंबर को बंद होगा। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹1,900 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। गुरुग्राम स्थित इस ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटप्लेस ने अपने पहले पब्लिक इश्यू का प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर तय किया है।

कितना चल रहा GMP? मार्केट ऑब्जर्वर्स के अनुसार, अर्बन कंपनी का शेयर अनौपचारिक बाजार (ग्रे मार्केट) में लगभग 34% प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। Investorgain के मुताबिक, GMP करीब ₹35 प्रति शेयर है, जिससे लिस्टिंग पर निवेशकों को लगभग 34% तक का लाभ हो सकता है। बता दें कि कल से लॉन्च होने वाले आईपीओ में उच्च मूल्यांकन के बावजूद, अर्बन कंपनी के शेयरों की ग्रे मार्केट में भारी मांग है। लगभग 10 रुपये से शुरू हुआ जीएमपी पिछले 7 दिनों में दोगुना से अधिक बढ़कर 35 रुपये हो गया है। बता दें कि यह कंपनी एक टेक्नोलॉजी-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ब्यूटी, क्लीनिंग और रिपेयर जैसी घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराता है।

क्या है डिटेल निवेशक इस आईपीओ में कम से कम 145 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद इसके गुणकों में बोली लगा सकते हैं। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन करीब ₹14,790 करोड़ आंका गया है। आईपीओ में ₹472 करोड़ के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर ₹1,428 करोड़ जुटाएंगे। ओएफएस के अंतर्गत स्टॉकहोम स्टॉकधारकों में एक्सेल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स II लिमिटेड, इंटरनेट फंड वी पीटीई। Ltd, और VYC11 Ltd जैसे प्रमुख शेयरधारक शामिल हैं।