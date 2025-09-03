10 सितंबर से खुल रहा अर्बन कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹103, दांव लगाने का मौका

बिक्री पेशकश करने वाली निवेशक फर्मों में एक्सेल इंडिया, इलिवेशन कैपिटल, बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स-2 लिमिटेड, इंटरनेट फंड-5 और वीआईसी11 लिमिटेड शामिल हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अर्बन कंपनी को अपना आईपीओ लाने की मंजूरी मंगलवार को ही दी है।

Urban Company IPO: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। घरेलू देखभाल एवं सौंदर्य सेवाओं के ऑनलाइन मंच अर्बन कंपनी का 1,900 करोड़ रुपये का आईपीओ अगले सप्ताह निवेश के लिए ओपन हो रहा है। कंपनी के इस इश्यू में निवेशक 10 सितंबर से 12 सितंबर तक पैसे लगा सकते हैं। कंपनी ने मंगलवार को दाखिल दस्तावेजों के मसौदे में कहा कि उसका आईपीओ 12 सितंबर को बंद होगा जबकि प्रमुख (एंकर) निवेशकों के लिए बोली 9 सितंबर को खुलेगी। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशकों को कम से कम 1 लॉट (145 शेयर) के लिए बोली लगानी होगी और इसके बाद 145 के गुणकों में ही आवेदन किया जा सकेगा।

1,428 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री इस इश्यू में 472 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे जबकि मौजूदा शेयरधारक 1,428 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे। आईपीओ का 75% हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व है, जबकि 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व है। बाकी 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व है। कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स और जेएम फाइनेंशियल आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। कंपनी के शेयर 17 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने की संभावना है।