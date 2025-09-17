धमाकेदार लिस्टिंग: 58% फायदे के साथ लिस्ट हुआ यह IPO, पहले ही दिन निवेशक मालामाल, ₹162 पर आया शेयर
बता दें कि कंपनी के आईपीओ को शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन 103.63 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 1,900 करोड़ रुपये के आईपीओ को 11,06,46,08,960 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 10,67,73,244 थी।
किस सेगमेंट से कितना सब्सक्राइब
पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 140.20 गुना अभिदान मिला। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 74.04 गुना अभिदान प्राप्त हुआ, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के लिए 39.25 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। बता दें कि अर्बन कंपनी ने मंगलवार को एंकर निवेशकों से 854 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 98-103 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। मूल्य दायरे के ऊपरी छोर पर, कंपनी का मूल्यांकन 14,790 करोड़ रुपये आंका गया है।
कंपनी की योजना
कंपनी नए निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग नई प्रौद्योगिकी विकास और क्लाउड अवसंरचना, अपने कार्यालयों के लिए पट्टे के भुगतान, विपणन गतिविधियों और सामान्य कंपनी उद्देश्यों के लिए करने की योजना बना रही है।