धमाकेदार लिस्टिंग: 58% फायदे के साथ लिस्ट हुआ यह IPO, पहले ही दिन निवेशक मालामाल, ₹162 पर आया शेयर

Urban Company IPO Listing Today: घर से जुड़ी सेवाएं देने वाला ऑनलाइन मंच अर्बन कंपनी लिमिटेड का आईपीओ आज बुधवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी के शेयरों के धमाकेदार लिस्टिंग हुई। अर्बन कंपनी के शेयर बीएसई पर अपने आईपीओ प्राइस 103 रुपये के मुकाबले 57% प्रीमियम के साथ 161 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं, एनएसई पर कंपनी के शेयरों की 58% प्रीमियम के साथ 162.25 रुपये पर लिस्टिंग हुई। बता दें कि कंपनी के आईपीओ को शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन 103.63 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 1,900 करोड़ रुपये के आईपीओ को 11,06,46,08,960 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 10,67,73,244 थी।