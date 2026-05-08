57 गुना बढ़ गया तिमाही घाटा, शेयर के भी बुरे हाल, 30% से ज्यादा टूटा दाम
अर्बन कंपनी का घाटा चौथी तिमाही में 57 गुना बढ़ गया है। कंपनी को चौथी तिमाही में 161 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में अर्बन कंपनी को 2.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
अर्बन कंपनी को चौथी तिमाही में 161 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। कंपनी का नुकसान काफी बढ़ गया है। 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में अर्बन कंपनी का घाटा 57 गुना बढ़ गया है। एक साल पहले की समान अवधि में अर्बन कंपनी को 2.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी के शेयरों में भी शुक्रवार को तेज गिरावट आई है। अर्बन कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 139.55 रुपये पर बंद हुए हैं। 52 हफ्ते के हाई लेवल से अर्बन कंपनी के शेयरों में 30 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है।
43% बढ़ा है अर्बन कंपनी का रेवेन्यू
अर्बन कंपनी (Urban Company) का रेवेन्यू चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 43 पर्सेंट बढ़ा है। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 426 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में अर्बन कंपनी का रेवेन्यू 298 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर भी कंपनी का घाटा काफी ज्यादा रहा है। तिमाही आधार पर अर्बन कंपनी का घाटा करीब 8 गुना बढ़ा है। कंपनी को दिसंबर 2025 तिमाही में 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 11 पर्सेंट बढ़ा है। दिसंबर 2025 तिमाही में अर्बन कंपनी का रेवेन्यू 383 करोड़ रुपये था।
30% से ज्यादा लुढ़क गए हैं अर्बन कंपनी के शेयर
अर्बन कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट उनके 52 हफ्ते के हाई लेवल से आई है। अर्बन कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 201 रुपये है। कंपनी के शेयर 22 सितंबर 2025 को इस स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 8 मई 2026 को BSE में 139.55 रुपये पर बंद हुए हैं। अर्बन कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 96.35 रुपये है। पिछले एक महीने में अर्बन कंपनी के शेयरों में 12 पर्सेंट का उछाल आया है। हालांकि, पिछले 5 दिन में अर्बन कंपनी के शेयर करीब 9 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। अर्बन कंपनी का मार्केट शेयर शुक्रवार को 21,521 करोड़ रुपये पहुंच गया। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 19.02 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 75.79 पर्सेंट है।
IPO में 103 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
अर्बन कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 10 सितंबर 2025 को खुला था और यह 12 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 103 रुपये था। अर्बन कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 1900 करोड़ रुपये तक का था। अर्बन कंपनी का आईपीओ टोटल 108.98 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 41.49 गुना दांव लगा था, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 77.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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