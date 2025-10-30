केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवंबर का महीना है अहम, सरकार ने दिए हैं ये तोहफा

संक्षेप: यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की उस मांग के बाद लिया गया है, जिसमें वे गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स की तरह निवेश विकल्प चुनने की लचीलापन चाहते थे। अब कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपनी जोखिम क्षमता और निवेश प्राथमिकता के अनुसार संतुलित ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।

NPS To UPS: केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट बचत पर अधिक कंट्रोल देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत दो नए निवेश विकल्पों लाइफ साइकिल 75 (LC75) और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल (BLC) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की उस मांग के बाद लिया गया है, जिसमें वे गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स की तरह निवेश विकल्प चुनने की लचीलापन चाहते थे। अब कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपनी जोखिम क्षमता और निवेश प्राथमिकता के अनुसार संतुलित ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।

नए निवेश विकल्पों का ढांचा नए फ्रेमवर्क के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी कई निवेश पैटर्न में से अपनी पसंद का विकल्प चुन सकेंगे —

डिफॉल्ट विकल्प: जैसा कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा परिभाषित है।

स्कीम G: 100% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में- कम जोखिम और सुरक्षित रिटर्न चाहने वालों के लिए।

LC25 और LC50: क्रमशः 25% और 50% तक की इक्विटी एक्सपोजर वाले विकल्प, जिनमें उम्र 35 से 55 के बीच धीरे-धीरे इक्विटी अनुपात घटता है।

BLC (बैलेंस लाइफ साइकिल): LC50 का संशोधित संस्करण, जिसमें इक्विटी का अनुपात 45 वर्ष की उम्र से कम होना शुरू होता है, यानी कर्मचारियों को इक्विटी बाजार में अधिक समय तक भागीदारी का अवसर मिलता है।

LC75: सबसे अधिक ग्रोथ-ओरिएंटेड विकल्प, जो 75% तक इक्विटी निवेश से शुरू होता है और उम्र बढ़ने के साथ (35 से 55 वर्ष के बीच) धीरे-धीरे कम होता जाता है।

जोखिम और सुरक्षा का स्मार्ट संतुलन सरकार ने बताया कि ये सभी ऑटो-चॉइस विकल्प' ग्लाइड पाथ मेकैनिज्म पर आधारित हैं। यानी निवेशक की उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी का अनुपात अपने आप घटता जाता है। उदाहरण के लिए, 55 वर्ष की आयु तक LC75 में इक्विटी एक्सपोजर लगभग 15% और BLC में करीब 35% रह जाता है। इससे सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचते समय कर्मचारियों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।