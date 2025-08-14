ups or ops government s big decision who will get the benefit of old pension scheme UPS या OPS? सरकार का बड़ा फैसला, किसे मिलेगी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ups or ops government s big decision who will get the benefit of old pension scheme

UPS या OPS? सरकार का बड़ा फैसला, किसे मिलेगी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा?

UPS or OPS: लोकसभा में 13 अगस्त, 2025 को दिए अपने जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर, 2003 से पहले निकली वैकेंसी पर हुई थी, लेकिन वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:24 AM
share Share
Follow Us on
UPS या OPS? सरकार का बड़ा फैसला, किसे मिलेगी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा?

लोकसभा में 13 अगस्त, 2025 को दिए अपने जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर, 2003 से पहले निकली वैकेंसी पर हुई थी, लेकिन वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए। सरकार ने इसके लिए पहले ही 3 मार्च, 2023 को एक विशेष वन-टाइम ऑप्शन दे दिया था, जिसकी समयसीमा पूरी हो चुकी है। अब कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

OPS किसे मिल सकता था?

साल 2023 में जारी ओएम नंबर 57/05/2021-P&PW(B) के मुताबिक, सिर्फ वे केंद्रीय कर्मचारी OPS के लिए आवेदन कर सकते थे, जो 31 दिसंबर, 2003 से पहले घोषित हुए रिजल्ट में पास हुए थे, उनकी वैकेंसी 1 जनवरी, 2004 से पहले अधिसूचित हुई थी।लेकिन, वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी पर आए और NPS में शामिल हुए।

इन कर्मचारियों को 31 अगस्त, 2023 तक फॉर्म जमा करना था और नियुक्ति प्राधिकारी को 30 नवंबर, 2023 तक फैसला लेना था। अब यह मौका खत्म हो चुका है।

SBI कर्मचारियों के लिए क्या नियम हैं?

द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक लोकसभा में पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री चौधरी ने साफ किया, "SBI में 1 अगस्त, 2010 के बाद जॉइन करने वाले किसी भी कर्मचारी को OPS लाभ नहीं मिलेगा"। चाहे उसकी भर्ती प्रक्रिया उस तारीख से पहले शुरू हुई हो या नौकरी में देरी किसी "अनिवार्य कारण" से हुई हो।

OPS और NPS में क्या अंतर है?

OPS (पुरानी पेंशन स्कीम): इसमें रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलता था। कर्मचारी की तरफ से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। इसे 2004 में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ राज्य अब भी इसे चला रहे हैं।

NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम): यह बाजार आधारित स्कीम है, जहां कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं। रिटायरमेंट पर पेंशन की रकम तय नहीं होती, यह फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

नया विकल्प: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

OPS की जगह अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जो NPS के अंदर ही एक विकल्प है। इसमें 25 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर अंतिम 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलता है।

कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान देगा, जबकि सरकार 18.5% देगी। इसका ऑप्शन 30 सितंबर, 2025 तक एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब तक सिर्फ 1.35% कर्मचारियों ने ही इसे चुना है।

Old Pension Pension Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।