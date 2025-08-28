₹1 से कम के शेयर में लगा अपर सर्किट, लगातार 5 दिन से भर रहा उड़ान

Penny Stock: मुराए आर्गेनाइजर लिमिटेड के शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह पेनी स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 5% के अपर सर्किट में ₹0.67 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। यह उछाल लगातार पांचवें दिन देखा गया है।

मुराए आर्गेनाइजर लिमिटेड के शेयरों में आज 28 अगस्त, 2025 को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह पेनी स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 5% के अपर सर्किट में ₹0.67 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। यह उछाल लगातार पांचवें दिन देखा गया है, जो भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट के बावजूद है।

क्यों मची है इतनी हलचल? कंपनी ने आज एक रेगुलेटरी फाइलिंग में खुलासा किया कि वह कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश की योजना बना रही है। इस योजना के तहत एक एग्रो रिसर्च लैब, प्रोसेसिंग यूनिट और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह निवेश सप्लाई चेन की दक्षता बढ़ाने और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए किया जाएगा। साथ ही, कंपनी QIP के जरिए ₹80 करोड़ जुटाने की भी योजना बना रही है, जिसे अभी शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है।

शेयर प्राइस परफॉर्मेंस आज शेयर में तेजी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ समय में इसने मिलाजुला प्रदर्शन किया है। 1 महीने में शेयर 13% गिरा। 3 महीने में 9% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। जबकि, पिछले

6 महीने में 12% की कमी आई। इस साल अबतक 32% की गिरावट देखी गई। हालांकि, पिछले 1 साल में शेयर में 8% की बढ़त हुई है और 2 साल में 49% की उछाल दर्ज की गई है।

क्या करती है कंपनी मुराए आर्गेनाइजर लिमिटेड मुख्य रूप से फार्मा प्रोडक्ट, पशु आहार, उर्वरक और गोल्ड सेक्टर में काम करती है। कंपनी का रेवेन्यू TTM ₹859 करोड़ है और मार्कट कैप लगभग ₹137 करोड़ है। शेयर का P/E रेशियो 9.01 है और बुक वैल्यू ₹1.02 प्रति शेयर है।

कंपनी की एग्रो सेक्टर में विस्तार की योजना फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजीटिव संकेत देती है। हालांकि, कंपनी को कुछ चैलेंजेज का भी सामना है। कंपनी अभी तक डिविडेंड का ऐलान नहीं की है, जो निवेशकों के लिए निराशाजनक हो सकता है।