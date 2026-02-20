Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कारोबार का बंटवारा और शेयर बाजार में लिस्टिंग, इस चर्चित कंपनी का तगड़ा प्लान

Feb 20, 2026 10:07 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPL सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन(UPL SAS) का विलय सीधे UPL में किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी अपने भारत स्थित क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार को अलग कर UPL ग्लोबल SAS में डिमर्ज करेगी। इसके अलावा UPL क्रॉप प्रोटेक्शन को भी इसी इकाई में मर्ज किया जाएगा।

कारोबार का बंटवारा और शेयर बाजार में लिस्टिंग, इस चर्चित कंपनी का तगड़ा प्लान

शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- UPL लिमिटेड ने अपने बिजनेस को लेकर एक अहम ऐलान किया है। कंपनी ने अपने बिजनेस को सरल और फोकस्ड बनाने के लिए कॉरपोरेट पुनर्गठन (restructuring) की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी के अलग-अलग एग्री और क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबारों को दो अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में संगठित किया जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि यह पूरी प्रक्रिया अगले 12 से 15 महीनों में पूरी हो जाएगी।

क्या है प्लान?

इस योजना के अनुसार, UPL सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन(UPL SAS) का विलय सीधे UPL में किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी अपने भारत स्थित क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार को अलग कर UPL ग्लोबल SAS में डिमर्ज करेगी। इसके अलावा UPL क्रॉप प्रोटेक्शन को भी इसी इकाई में मर्ज किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद बाजार में दो लिस्टेड कंपनियां- UPL और नई UPL ग्लोबल SAS रहेंगी। बता दें कि इनमें से UPL वर्तमान में शेयर बाजार में लिस्ट है। पुनर्गठन के बाद UPL का इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार वैश्विक स्तर पर और मजबूत स्थिति में होगा। कंपनी के पास 15,000 से अधिक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, 140 से ज्यादा देशों में ऑपरेशन और 57 रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र होंगे।

शेयरों का कैसे होगा बंटवारा?

इस योजना में शेयर स्वैप रेशियो के तहत शेयर बांटे जाएंगे। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक UPL SAS के हर 48 शेयरों के बदले UPL 1000 नए शेयर जारी करेगी। वहीं UPL Global SAS, UPL क्रॉप प्रोटेक्शन के हर 213 शेयरों के बदले 1,000 शेयर जारी करेगी। इस पुनर्गठन के बाद दोनों कंपनियों की शेयरहोल्डिंग संरचना भी बदल जाएगी। UPL में प्रमोटरों की हिस्सेदारी लगभग 33.1 प्रतिशत होगी जबकि पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 66.91 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। दूसरी ओर UPL Global SAS में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 71.6 प्रतिशत और पब्लिक निवेशकों की हिस्सेदारी 28.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

शेयर का परफॉर्मेंस?

वैसे तो कंपनी ने यह ऐलान बाजार बंद होने के बाद किया लेकिन कारोबार के अंत में UPL के शेयर दबाव में नजर आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर यह शेयर 1.7 प्रतिशत गिरकर ₹751.5 पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 770.40 रुपये से 745.55 रुपये के बीच रहा। जनवरी में शेयर 812 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर 580 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर तिमाही में प्रमोटर्स के पास 33.50 फीसदी हिस्सेदारी रही है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 66 पर्सेंट से ज्यादा की थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,