5 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक, डिविडेंड का भी हुआ ऐलान, रिकॉर्ड डेट इसी महीने
Stock Split News: जूपिटर लाइफ लाइन्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड (Jupiter Life Line Hospitals Ltd) के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में होने जा रहा है। कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है।
Stock Split News: जूपिटर लाइफ लाइन्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड (Jupiter Life Line Hospitals Ltd) ने शेयरों के बंटवारे का ऐलान किया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे दी है। शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा।
5 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक
कंपनी के शेयरों का 5 हिस्सों में बंटवारा होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।
डिविडेंड भी दे रही है कंपनी (Dividend Stock)
इस कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों कोो 10 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए Jupiter Life Line Hospitals Ltd ने 22 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। जिन निवेशकों का नाम कंपनाी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।
कंपनी ने तीन बार योग्य निवेशकों को डिविडेंड दिया है। पहली बार इस कंपनी ने 2024 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी के शेयर 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का फायदा हुआ था। अब 22 मई को भी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में स्टॉक मामूली बढ़त के साथ 1332 रुपये के स्तर पर बंद था। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.52 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 4.90 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.84 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1618.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1152.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8733 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Jupiter Life Line Hospitals Ltd के शेयरों का भाव 6.53 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40.91 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 59.09 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।