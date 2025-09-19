update kyc done by september 30 else your Jan Dhan account will be closed 30 सितंबर तक करा लें KYC वरना बंद हो जाएगा आपका जनधन खाता, Business Hindi News - Hindustan
Jan Dhan account KYC: अगर आपका किसी भी बैंक में जनधन खाता है तो उसकी केवाईसी (नो योर कस्टमर) कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है। ऐसा न कराने पर बैंक आपका खाता बंद कर सकता है। 

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमFri, 19 Sep 2025 06:14 AM
Jan Dhan account KYC: अगर आपका किसी भी बैंक में जनधन खाता है तो उसकी केवाईसी (नो योर कस्टमर) कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है। ऐसा न कराने पर बैंक आपका खाता बंद कर सकता है। खाता निष्क्रिय होने पर लेन-देन रुक जाएंगे और सरकारी सब्सिडी मिलने में भी परेशानी हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होता है। यह एक आसान प्रोसेस है, जिसमें आप बैंक में अपनी पुरानी जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो अपडेट करते हैं। यह धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सेवाओं को सही तरह से जारी रखने में भी मदद करता है।

किसे करानी होगी जकेवाईसी

जिन खातों को 2014-2015 में खोला गया था, उनके खाताधारकों को केवाईसी करानी होगी। खाते को चालू रखने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। खाता निष्क्रिय होने पर लेन-देन रुक जाएंगे और सरकारी सब्सिडी मिलने में भी परेशानी हो सकती है। बता दें कि सभी प्रमुख बैंकों द्वारा देशभर में ग्राम पंचायत स्तर पर केवाईसी अपडेट करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं।

क्या हैं जनधन खाते के फायदे

- इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है

- खाते के साथ मुफ्त में रुपे कार्ड मिलता है

- रुपे कार्ड के साथ दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है

- खाताधारक 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट (उधार) ले सकता है

- सरकारी सब्सिडी, जैसे गैस सब्सिडी या दूसरी योजनाओं के पैसे, सीधे खाते में आते हैं

