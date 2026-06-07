अगले हफ्ते IPO की बारिश! 7 कंपनियों की लिस्टिंग, खुलेगा 1 नया SME IPO, लेकिन इस पर टिकीं निवेशकों की नजर

IPO बाजार में पिछले कुछ महीनों की सुस्ती के बाद अब फिर से रौनक लौटती दिखाई दे रही है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, वैश्विक तनाव और निवेशकों की सतर्कता के कारण लंबे समय से नए आईपीओ को लेकर उत्साह कम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी (CMR Green Technologies) और हेक्सागॉन न्यूट्रिशन (Hexagon Nutrition) जैसे आईपीओ को मिले शानदार रिस्पॉन्स ने संकेत दिया है कि निवेशक एक बार फिर अच्छे और मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। आने वाला सप्ताह भी आईपीओ निवेशकों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 7 कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है और एक नया SME आईपीओ भी खुलने वाला है।

सबसे ज्यादा चर्चा CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO (Green Technologies IPO) की हो रही है। 631 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों ने जबरदस्त समर्थन दिया और यह कुल 127.04 गुना सब्सक्राइब हुआ। खास बात यह रही कि संस्थागत निवेशकों (QIB) ने इस इश्यू में भारी दिलचस्पी दिखाई और उनका कोटा 270 गुना से ज्यादा भर गया। रिटेल निवेशकों ने भी जोरदार भागीदारी दिखाई। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 182 से 192 रुपये प्रति शेयर था और इसकी लिस्टिंग 10 जून को बीएसई और एनएसई पर होने की संभावना है। निवेशकों की नजर अब इसके लिस्टिंग गेन पर टिकी हुई है।

वहीं दूसरी ओर हेक्सागॉन न्यूट्रिशन IPO (Hexagon Nutrition IPO) ने भी पहले ही दिन शानदार शुरुआत की। 139 करोड़ रुपये के इस इश्यू को लॉन्च के कुछ घंटों के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्रिप्शन मिल गया। कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 42 से 45 रुपये रखा है। यह इश्यू 9 जून तक खुला रहेगा और इसकी संभावित लिस्टिंग 12 जून को हो सकती है। निवेशकों का मानना है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आने वाले सालों में बेहतर ग्रोथ की संभावना है, इसलिए इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

SME सेगमेंट भी इन दिनों काफी चर्चा में है। SMR Jewels, Merritronix, Vahh Chemicals, UHM Vacation और GenXAI Analytics जैसी कंपनियां जल्द बाजार में लिस्ट होने वाली हैं। इनमें से Merritronix IPO ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि इसे 220 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। यह दर्शाता है कि छोटे और मिड साइज की कंपनियों के आईपीओ में भी निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है।

अपकमिंग IPO और लिस्टिंग कैलेंडर (जून 2026)

कंपनी का नाम IPO प्रकार इश्यू साइज प्राइस बैंड स्थिति अलॉटमेंट लिस्टिंग तिथि CMR Green Technologies Mainboard IPO ₹631 करोड़ ₹182 - ₹192 सब्सक्रिप्शन बंद (127.04x) 8 जून 10 जून Hexagon Nutrition Mainboard IPO ₹139 करोड़ ₹42 - ₹45 9 जून तक खुला 10 जून 12 जून SMR Jewels SME IPO ₹63.74 करोड़ ₹125 - ₹128 बंद 4 जून 8 जून Merritronix SME IPO ₹70.03 करोड़ ₹141 - ₹149 बंद (220.98x) 4 जून 8 जून Vahh Chemicals SME IPO ₹13.45 करोड़ ₹60 8 जून तक खुला 9 जून 11 जून UHM Vacation SME IPO ₹36.02 करोड़ ₹157 - ₹166 8 जून तक खुला 9 जून 11 जून GenXAI Analytics SME IPO ₹54.84 करोड़ ₹110 - ₹116 9 जून तक खुला 10 जून 12 जून Horizon Reclaim (India) SME IPO ₹54.27 करोड़ ₹98 - ₹103 12 जून को खुलेगा 17 जून 19 जून

इसके अलावा हॉरिजन रीक्लेम (Horizon Reclaim) (India) का नया SME IPO 12 जून को खुलेगा। करीब 54 करोड़ रुपये के इस इश्यू से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल, कर्ज चुकाने और क्षमता विस्तार जैसे कार्यों में करेगी। रबर रीसाइक्लिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली यह कंपनी भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है।