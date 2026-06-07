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अगले हफ्ते IPO की बारिश! 7 कंपनियों की लिस्टिंग, खुलेगा 1 नया SME IPO, लेकिन इस पर टिकीं निवेशकों की नजर

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • भारतीय IPO बाजार में एक बार फिर तेजी लौटती दिख रही है
  • अगले सप्ताह 2 मेनबोर्ड और 5 SME कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है, जबकि Horizon Reclaim (India) का नया SME IPO भी खुलेगा
  • Hexagon Nutrition IPO को भी शानदार प्रतिक्रिया मिली है
अगले हफ्ते IPO की बारिश! 7 कंपनियों की लिस्टिंग, खुलेगा 1 नया SME IPO, लेकिन इस पर टिकीं निवेशकों की नजर

IPO बाजार में पिछले कुछ महीनों की सुस्ती के बाद अब फिर से रौनक लौटती दिखाई दे रही है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, वैश्विक तनाव और निवेशकों की सतर्कता के कारण लंबे समय से नए आईपीओ को लेकर उत्साह कम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी (CMR Green Technologies) और हेक्सागॉन न्यूट्रिशन (Hexagon Nutrition) जैसे आईपीओ को मिले शानदार रिस्पॉन्स ने संकेत दिया है कि निवेशक एक बार फिर अच्छे और मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। आने वाला सप्ताह भी आईपीओ निवेशकों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 7 कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है और एक नया SME आईपीओ भी खुलने वाला है।

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सबसे ज्यादा चर्चा CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO (Green Technologies IPO) की हो रही है। 631 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों ने जबरदस्त समर्थन दिया और यह कुल 127.04 गुना सब्सक्राइब हुआ। खास बात यह रही कि संस्थागत निवेशकों (QIB) ने इस इश्यू में भारी दिलचस्पी दिखाई और उनका कोटा 270 गुना से ज्यादा भर गया। रिटेल निवेशकों ने भी जोरदार भागीदारी दिखाई। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 182 से 192 रुपये प्रति शेयर था और इसकी लिस्टिंग 10 जून को बीएसई और एनएसई पर होने की संभावना है। निवेशकों की नजर अब इसके लिस्टिंग गेन पर टिकी हुई है।

वहीं दूसरी ओर हेक्सागॉन न्यूट्रिशन IPO (Hexagon Nutrition IPO) ने भी पहले ही दिन शानदार शुरुआत की। 139 करोड़ रुपये के इस इश्यू को लॉन्च के कुछ घंटों के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्रिप्शन मिल गया। कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 42 से 45 रुपये रखा है। यह इश्यू 9 जून तक खुला रहेगा और इसकी संभावित लिस्टिंग 12 जून को हो सकती है। निवेशकों का मानना है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आने वाले सालों में बेहतर ग्रोथ की संभावना है, इसलिए इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

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SME सेगमेंट भी इन दिनों काफी चर्चा में है। SMR Jewels, Merritronix, Vahh Chemicals, UHM Vacation और GenXAI Analytics जैसी कंपनियां जल्द बाजार में लिस्ट होने वाली हैं। इनमें से Merritronix IPO ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि इसे 220 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। यह दर्शाता है कि छोटे और मिड साइज की कंपनियों के आईपीओ में भी निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है।

अपकमिंग IPO और लिस्टिंग कैलेंडर (जून 2026)

कंपनी का नामIPO प्रकारइश्यू साइजप्राइस बैंडस्थितिअलॉटमेंटलिस्टिंग तिथि
CMR Green TechnologiesMainboard IPO₹631 करोड़₹182 - ₹192सब्सक्रिप्शन बंद (127.04x)8 जून10 जून
Hexagon NutritionMainboard IPO₹139 करोड़₹42 - ₹459 जून तक खुला10 जून12 जून
SMR JewelsSME IPO₹63.74 करोड़₹125 - ₹128बंद4 जून8 जून
MerritronixSME IPO₹70.03 करोड़₹141 - ₹149बंद (220.98x)4 जून8 जून
Vahh ChemicalsSME IPO₹13.45 करोड़₹608 जून तक खुला9 जून11 जून
UHM VacationSME IPO₹36.02 करोड़₹157 - ₹1668 जून तक खुला9 जून11 जून
GenXAI AnalyticsSME IPO₹54.84 करोड़₹110 - ₹1169 जून तक खुला10 जून12 जून
Horizon Reclaim (India)SME IPO₹54.27 करोड़₹98 - ₹10312 जून को खुलेगा17 जून19 जून

इसके अलावा हॉरिजन रीक्लेम (Horizon Reclaim) (India) का नया SME IPO 12 जून को खुलेगा। करीब 54 करोड़ रुपये के इस इश्यू से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल, कर्ज चुकाने और क्षमता विस्तार जैसे कार्यों में करेगी। रबर रीसाइक्लिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली यह कंपनी भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

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आने वाला सप्ताह आईपीओ निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ बड़े मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होगी, तो दूसरी तरफ SME सेगमेंट में भी कई नए अवसर देखने को मिलेंगे। हालांकि, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति, वैल्यूएशन और जोखिमों का अच्छी तरह अध्ययन करना जरूरी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह सकारात्मक रुझान जारी रहता है, तो 2026 का दूसरा भाग आईपीओ बाजार के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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