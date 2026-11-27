8 कंपनियों को IPO लाने की मिली मंजूरी, निवेश का मिलेगा मौका
मुख्य बातें
- स्टरलाइट इलेक्ट्रिक और अनन्या बिड़ला की अगुवाई वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन समेत कुल 8 कंपनियों को अपना आईपीओ (IPO) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है
- अब ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं
Upcoming IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। स्टरलाइट इलेक्ट्रिक और अनन्या बिड़ला की अगुवाई वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन समेत कुल 8 कंपनियों को अपना आईपीओ (IPO) लाने के लिए बाजार रेगुलेटरी सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है। अब ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। बता दें कि सेबी ने इससे पहले स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के आईपीओ पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कंपनी को भी आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी मिल गई है।
इन 8 कंपनियों को मिली मंजूरी
सेबी की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, स्टरलाइट इलेक्ट्रिक और स्वतंत्र माइक्रोफिन के अलावा 6 अन्य कंपनियों को भी आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है। इनमें गौरिक फैशंस लिमिटेड, एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, ब्यूटी गैरेज लिमिटेड, नोबल हाइजीन लिमिटेड, एमपी स्टील (इंडिया) लिमिटेड और कटारिया धूलचंद पन्नालाल ज्वेलर्स लिमिटेड शामिल हैं। सेबी की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कंपनियां आईपीओ लाने की आगे की तैयारी कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें रेगुलेटरी की ओर से तय बाकी शर्तों को भी पूरा करना होगा।
स्टरलाइट इलेक्ट्रिक को पहले क्यों रोका गया था?
वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर की शुरुआत में सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे। हालांकि, बाद में सेबी ने कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ को अस्थायी रूप से रोक दिया था। उस समय नियामक की वेबसाइट पर इसे रोकने की कोई वजह नहीं बताई गई थी। अब सेबी ने 20 नवंबर को कंपनी को अपनी मंजूरी जारी कर दी हैं। इसके साथ ही कंपनी के आईपीओ लाने का रास्ता आगे बढ़ गया है।
स्वतंत्र माइक्रोफिन जुटाएगी 3,000 करोड़ रुपये
अनन्या बिड़ला की अगुवाई वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन ने आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपनी वित्तीय स्थिति और पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए करेगी। कंपनी के ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक, कुल 3,000 करोड़ रुपये के आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं, बाकी 1,500 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा शेयरधारक बेचेंगे। इसे ऑफर फॉर सेल (OFS) कहा जाता है। सेबी ने 27 नवंबर को स्वतंत्र माइक्रोफिन को अपनी मंजूरी जारी की हैं।
दो कंपनियों ने वापस लिए IPO के डॉक्यूमेंट
जहां एक तरफ 8 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है, वहीं, दूसरी तरफ दो कंपनियों ने अपने आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर वापस ले लिए हैं। इनमें ब्रिशल ऑयल एंड एनर्जी लिमिटेड और पेंटाकल कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड शामिल हैं। ब्रिशल ऑयल एंड एनर्जी ने 19 नवंबर को, जबकि पेंटाकल कंसल्टेंट्स ने 25 नवंबर को अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट वापस लिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें