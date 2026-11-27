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Upcoming IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। स्टरलाइट इलेक्ट्रिक और अनन्या बिड़ला की अगुवाई वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन समेत कुल 8 कंपनियों को अपना आईपीओ (IPO) लाने के लिए बाजार रेगुलेटरी सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है। अब ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। बता दें कि सेबी ने इससे पहले स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के आईपीओ पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कंपनी को भी आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी मिल गई है।

इन 8 कंपनियों को मिली मंजूरी सेबी की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, स्टरलाइट इलेक्ट्रिक और स्वतंत्र माइक्रोफिन के अलावा 6 अन्य कंपनियों को भी आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है। इनमें गौरिक फैशंस लिमिटेड, एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, ब्यूटी गैरेज लिमिटेड, नोबल हाइजीन लिमिटेड, एमपी स्टील (इंडिया) लिमिटेड और कटारिया धूलचंद पन्नालाल ज्वेलर्स लिमिटेड शामिल हैं। सेबी की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कंपनियां आईपीओ लाने की आगे की तैयारी कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें रेगुलेटरी की ओर से तय बाकी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

स्टरलाइट इलेक्ट्रिक को पहले क्यों रोका गया था? वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर की शुरुआत में सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे। हालांकि, बाद में सेबी ने कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ को अस्थायी रूप से रोक दिया था। उस समय नियामक की वेबसाइट पर इसे रोकने की कोई वजह नहीं बताई गई थी। अब सेबी ने 20 नवंबर को कंपनी को अपनी मंजूरी जारी कर दी हैं। इसके साथ ही कंपनी के आईपीओ लाने का रास्ता आगे बढ़ गया है।

स्वतंत्र माइक्रोफिन जुटाएगी 3,000 करोड़ रुपये अनन्या बिड़ला की अगुवाई वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन ने आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपनी वित्तीय स्थिति और पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए करेगी। कंपनी के ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक, कुल 3,000 करोड़ रुपये के आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं, बाकी 1,500 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा शेयरधारक बेचेंगे। इसे ऑफर फॉर सेल (OFS) कहा जाता है। सेबी ने 27 नवंबर को स्वतंत्र माइक्रोफिन को अपनी मंजूरी जारी की हैं।